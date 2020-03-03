ЗАМАНА - Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска!

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска!

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03 марта, 2020. Вторник 11:48
Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска!

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции, и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

  • Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного заболевания.
  • Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.
  • Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.
  • Носите маску, когда находитесь в людных местах.
  • Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо.
  • Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
  • Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
  • После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании – надёжный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска!
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