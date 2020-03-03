Рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР по профилактике новой коронавирусной инфекции
- Автор Габи
- 03 марта, 2020. Вторник 11:47
В целях профилактики случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо:
- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей, перед и после приема пищи;
- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
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