ЗАМАНА - Рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР по профилактике новой коронавирусной инфекции

Рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР по профилактике новой коронавирусной инфекции

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03 марта, 2020. Вторник 11:47
Рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР по профилактике новой коронавирусной инфекции

В целях профилактики случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей, перед и после приема пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

 

Рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР по профилактике новой коронавирусной инфекции
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