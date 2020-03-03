Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для снижения риска коронавирусной инфекции
- Автор Габи
- 03 марта, 2020. Вторник 11:44
Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой - сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки;
Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель;
Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению;
При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными;
Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения следует избегать. Нужно с осторожностью обращаться с сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы избежать перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в соответствии с надлежащей практикой обеспечения безопасности пищевых продуктов.
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