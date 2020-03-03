ЗАМАНА - Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для снижения риска коронавирусной инфекции

Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для снижения риска коронавирусной инфекции

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03 марта, 2020. Вторник 11:44
Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для снижения риска коронавирусной инфекции

Часто обрабатывайте/мойте руки, используя  антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или  салфеткой  - сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки;

Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель;

Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению;

При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными;

Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения следует избегать. Нужно с осторожностью обращаться с сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы избежать  перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в соответствии с надлежащей практикой обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для снижения риска коронавирусной инфекции
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