В понедельник, 2 марта, премьер-министр Дагестана Артём Здунов по итогам рабочей поездки в южную зону Дагестана и осмотраобъектов мелиорации провел совещание по вопросу прогноза водности рек в рамках подготовки к поливному сезону.

Поводом тому послужила ситуация с недостатком воды, которая складывается в республике из-за маловодья в источниках. Дефицит воды, как отмечают специалисты, может образоваться по причине малых запасов снега и, как следствие, недостаточного естественного притока воды во время весеннего половодья в бассейнах рек Терек, Сулак, Самур.

Констатируя, что на сегодняшний день гидрологическая обстановка в республике вызывает определенные вопросы и даже опасения, Артём Здунов призвал коллег общими усилиями выработать ряд решений, которые помогут избежать тяжелых последствий для сельхозтоваропроизводителей и не только: «Из-за малого количества осадков, выпавшиx в период с декабря по февраль, имеет место недостаточное количество накопления запасов снега в бассейнах рек, и, следовательно, водные ресурсы регионабудут зависеть почти полностью только от выпадения дождей. Мы проводим большую работу по мелиорации, строим каналы, внутриплощадочные сети. Но при этом видим, что снеговая линия в высокогорной части Дагестана ниже многолетней нормы, а запасы снега в бассейнах рек сократились на 40 – 50 проц.Зависеть только от природы мы не можем, поэтому мы должны решить, какие меры превентивного характера будем принимать».

В настоящее время в Дагестане наблюдения за режимом рек осуществляют 27 гидрологических постов. Как пояснил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» АбдулгалимДадашев, прогнозировать водность рек на территории региона станет возможным лишь после проведения маршрутных снегосъемок. Эти мероприятия пройдут по 6 маршрутам в горных районах республики в бассейнах основных рек Андийское Койсу, Аварское Койсу, Кара-Койсу и Самур с 10 по 25 марта. Кроме того, специалистыДагестанского ЦГМС инструментально определят высоту снежного покрова, его плотность и содержание водности. Аналогичные работы проведут и коллеги из КБР в верховьях на притоках бассейна р. Терек.

Однако уже сейчас можно сказать, что есть высокая вероятность ожидать на реках водность значительно ниже многолетних норм. Площадь ледников, по словам Дадашева, за последние 40 лет уменьшились на 30%, а показатели температуры воздуха стали выше многолетних норм, что не дает накопиться снегу. «Более или менее благоприятная ситуация со снегом в Цумадинском, Цунтинскомрайонах. В Гунибском, Хунзахском, Тляратинском, Ботлихском, Ахвахском, Казбековском, Чародинском, Рутульском, Лакском и других районах снега нет», - уточнил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз водности, который составят специалисты уже к концу марта, будет доведен до всех министерств, ведомств, организаций ТЭК,агропромышленного комплекса и глав городов и районов республики.

Помимо прочего, для контроля за ситуацией на Южном Аграхане на период паводков откроются сезонные гидрологические посты Новая Коса и Чогар Отар на р. Аксай.

Говоря о возможных проблемах обеспечения потребителей поливной водой в условиях маловодья, директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»Залкип Курбанов выразил уверенность, что в случае, если ситуация продолжится, возникнет необходимость оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям. «Ситуация в тех точках, где мы производим забор воды для полива виноградников в южной зоне, критическая. Ряд малых рек является основным источникомобеспечения поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей Ахтынского, Докузпаринского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Дербентского, Дахадаевского, Табасаранского, Кайтагского, Каякентского, Карабудахкентского районов. И сегодня мы не можем обеспечить их необходимымобъемом воды. К Дербенту мы подтянули 2 кубометра воды, но если тенденция не изменится, то до южных хозяйств Каякентского района вода не дойдет. С Тереком положение немного иное, сток сегодня ниже среднегодовых норм, но все-таки есть возможность снять проблему, как и на Сулаке», - рассказал Курбанов.

В этих условиях важное значение имеет организация работы насосных станций №1 и №2 для перекачки воды из канала им. Октябрьской революции для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей Карабудахкентского и Каякентского районов.

В рамках совещания заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимовозвучил ряд предложений по решению обозначенной проблемы. В том числе, Минсельхозпроду поручено обеспечить в приоритетном порядке предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, применяющим с целью экономии воды современные технологии орошения.

Министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачев со своей стороны напомнил о возможностях водохранилища «Шурдере» в Сулейман-Стальском районе, завершение строительства которого позволит круглосуточно обеспечивать водой потребителей южной зоны.

«Мы должны не только оптимизировать расход того объема воды, который есть, но и работать над его увеличением на перспективу», - заключил Здунов.