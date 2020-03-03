Как отметил Абакаров, город активно развивает направление туристических услуг, стремясь превратиться его в достояние республики и всей России.
В планах властей города строительство канатной дороги и новой набережной, а также реставрация крепости «Нарын-Кала», которая находится в плачевном состоянии. Мэр города выразил надежду, что новый руководитель музея-заповедника вдохнет новую жизнь в функционирование туристического объекта.
Ежегодно второй по величине город Дагестана посещают тысячи туристов, наиболее востребованными являются Джума-мечеть VIII века и цитадель Нарын-Кала.