ЗАМАНА - Дербентский музей-заповедник возглавил Виктор Чесноков

Дербентский музей-заповедник возглавил Виктор Чесноков

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03 марта, 2020. Вторник 08:47
Дербентский музей-заповедник возглавил Виктор Чесноков

По данным пресс-службы музея-заповедника, 2 марта глава Дербента Хизри Абакаров и статс-секретарь-заместитель министра культуры республики представили сотрудникам Дербентского государственного музея-заповедника и художественного музея-заповедника нового руководителя Виктора Чеснокова.

Дербентский музей-заповедник возглавил Виктор Чесноков
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Как отметил Абакаров, город активно развивает направление туристических услуг, стремясь превратиться его в достояние республики и всей России.

В планах властей города строительство канатной дороги и новой набережной, а также реставрация крепости «Нарын-Кала», которая находится в плачевном состоянии. Мэр города выразил надежду, что новый руководитель музея-заповедника вдохнет новую жизнь в функционирование туристического объекта.

Ежегодно второй по величине город Дагестана посещают тысячи туристов, наиболее востребованными являются Джума-мечеть VIII века и цитадель Нарын-Кала.

 

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