Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и Вузов

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовала регистрация на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. В этом году конкурс впервые проводится для физических лиц и вузов страны одновременно.

Его участниками могут стать молодежь в возрасте от 14 до 30 лет и образовательные организации высшего образования. Для молодежи грантовая поддержка установлена в размере до 2,5 миллионов рублей, а грант для вузов не может превышать 15 миллионов рублей.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит по следующим направлениям: добровольчество, молодежные медиа, патриотическое воспитание, укрепление семейных ценностей, развитие социальных лифтов, ЗОЖ, туризм и др.

Проекты образовательных организаций могут быть представлены по следующим номинациям: инициативы творческой молодежи, мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков, студенческое самоуправление и др.

Заявки на участие в конкурсе для физических лиц и вузов можно подать в срок до 1 апреля (включительно).

Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей».м