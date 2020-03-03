ЗАМАНА - Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

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03 марта, 2020. Вторник 00:30
Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

Махачкалинский морской порт стал лидером среди российских портов по динамике роста грузооборота по итогам прошлого года. Об этом в понедельник сообщил журналистам помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году
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"Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) по итогам работы за 2019 год стал лидером среди портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов в дагестанском порту, как отмечают эксперты всероссийской информационно-аналитической газеты "Транспорт России", вырос в 1,9 раза и составил около 4,7 млн т", - говорится в сообщении.

"Коллектив предприятия и в новом году сохраняет хорошие темпы работы. За два первых месяца 2020 года через причалы порта перегружено около 900 тыс. т грузов. По сравнению с аналогичным неплохим периодом прошлого года рост объемов перевалки составил более 167%", - приводятся в сообщении слова гендиректора махачкалинского порта Мурада Хидирова.

Отмечается, что за январь - февраль перевалено более 750 тыс. т нефти и нефтепродуктов, что превышает показатель предыдущего года на 174%. "Зафиксированы хорошие результаты и в номенклатуре сухих грузов. Объем перевалки зерна, цемента и других грузов в 2020 году вырос на 139% и составил более 145 тыс. т", - заключил помощник руководителя порта.

 

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