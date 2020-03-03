В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы»

2 марта на улице Пушкина возле Приморского парка в Махачкале прошла патриотическая акция «Граффити Победы», организованная местным отделением движения «Юнармия» при поддержке министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

В ходе акции члены юнармейского движения нарисовали на стене граффити с изображением Абдулхакима Исмаилова – Героя России, награждённого медалью «За взятие Берлина» и участвовавшего в водружении знамени Победы над Рейхстагом.

Интересно, что акция была также приурочена к проекту министерства обороны РФ «Дорога Памяти». Проект представляет собой мультимедийную галерею, которая будет представлена в подмосковном парке «Патриот».

Акция проводится в целях сохранения памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне юнармейцы нарисовали дагестанского героя Абдулхакима Исмаилова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом».

Отметим, что улица Пушкина была выбрана в качестве места проведения акции неслучайно. Именно через эту улицу в День Победы 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка».