ЗАМАНА - В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы»

В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы»

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03 марта, 2020. Вторник 00:23
В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы» В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы» В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы»

2 марта на улице Пушкина возле Приморского парка в Махачкале прошла патриотическая акция «Граффити Победы», организованная местным отделением движения «Юнармия» при поддержке министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы»
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В ходе акции члены юнармейского движения нарисовали на стене граффити с изображением Абдулхакима Исмаилова – Героя России, награждённого медалью «За взятие Берлина» и участвовавшего в водружении знамени Победы над Рейхстагом.

Интересно, что акция была также приурочена к проекту министерства обороны РФ «Дорога Памяти». Проект представляет собой мультимедийную галерею, которая будет представлена в подмосковном парке «Патриот».

Акция проводится в целях сохранения памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне юнармейцы нарисовали дагестанского героя Абдулхакима Исмаилова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом».

Отметим, что улица Пушкина была выбрана в качестве места проведения акции неслучайно. Именно через эту улицу в День Победы 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка».

 

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