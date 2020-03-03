ЗАМАНА - Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД

Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД

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03 марта, 2020. Вторник 00:15
Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД

Масштабные учения по профилактике коронавирусной инфекции проведены в медорганизациях Дагестана Республиканским центром инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД. Специалисты центра под руководством главного врача Равганият Мирзаевой без предупреждения посетили целый ряд больниц нашей республики с вводом условного больного. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в нашей республике не зарегистрировано.

Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД
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Цель рейда - отследить правильность действий медиков, в соответствии с отправленными им рекомендациями Минздрава России. Данные учения проводятся РЦИБиСПИД не в первый раз и способствуют формированию устойчивого навыка действий на случай возникновения особо опасной инфекции на территории.

На этот раз специалисты центра посетили центральные районные и городские больницы города Каспийск, Карабудахкентского и Каякентского районов, города Дербента, Магарамкентского района. По сценарию легенды пациент с возможной коронавирусной инфекцией прибыл из Ирана, через Москву в Дагестан.

В момент поступления условного пациента в каждом подразделении показали порядок действий для предотвращения распространения инфекции и быстрого оказания помощи больному. Согласно указанию Минздрава РД, во всех медорганизациях республики поддерживается запас противовирусных и других препаратов и расходных средств.

Обращаясь к населению, хочется отметить, что главным фактором предотвращения осложнений ОРВИ является своевременное обращение к врачу! Соблюдайте меры профилактики и не занимайтесь самолечением.

 

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