Премьер-министр Дагестана Артём Здунов сегодня, 2 марта, принял участие в церемонии торжественного открытия V Регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Масштабное мероприятие будет проходить в г. Каспийске, в стенах Дворца спорта им. А. Алиева, со 2 по 5 марта.



Гостями чемпионата стали также Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, вице-спикер республиканского парламента Елена Ельникова, вице-премьер - министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова, представители ряда министерств и ведомств.

Что касается самого чемпионата, в Дагестане он проводится ежегодно с 2016 года. Он призван популяризировать рабочие специальности среди молодежи и старшего поколения, помочь студентам найти работу, повысить их трудовую квалификацию. Также это отличная возможность для молодых профессионалов найти единомышленников, заявить о себе и о своем таланте.

В этом году чемпионат пройдёт по 50 компетенциям: 26 основных (для молодежи от 16 до 22-х лет), 3 компетенции для граждан старше 50 лет, 10 в категории «Юниоры» (16 лет и моложе) и 11 презентационных. Всего в соревнованиях, которые пройдут в образовательных учреждениях Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра и Дербента, будет задействовано более 260 конкурсантов и свыше 260 квалификационных экспертов.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Дагестана, которая примет участие в отборочном туре финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области.

С деятельностью площадок по разным компетенциям ознакомился и Артём Здунов. Здесь были представлены самые разные сферы – начиная от здравоохранения и индустрии красоты вплоть до современных технологий и строительной отрасли. Премьер-министру рассказали о том, как проходят конкурсные задания по тому или иному направлению. Среди конкурсных площадок были такие, как «Спасательные работы», «Веб-дизайн и разработка», «Кирпичная кладка», «Ювелирное дело», «Парикмахерское искусство», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Эстетическая косметология» и многие другие.

Особое внимание Артём Здунов обратил на сферу медицины, которая здесь была представлена несколькими площадками – «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ». После ознакомления с площадками и общения с конкурсантами премьер-министр провёл торжественную церемонию открытия чемпионата.

Поприветствовав собравшихся, Артём Здунов от имени Главы Дагестана и Правительства региона пожелал им успехов в соревнованиях. Подчёркивая важность развития данного движения, он сказал: «Мы проводим уже пятый чемпионат. И если в 2016 году было всего лишь 12 компетенций, то сейчас уже 50. Я думаю, это не предел. Самое главное – с нами сегодня работодатели, которые внимательно будут следить за чемпионами, участниками. Мы расширяем наши компетенции, заметил, что очень много их в таких областях, как здравоохранение, строительство. Это востребованные специальности на сегодняшний день. Хочу пожелать всем участникам честной борьбы, стараний, доблести. Ну а жюри – быть объективным при оценке. Пусть победит сильнейший!».

В свою очередь Елена Ельникова отметила: «Мы надеемся на то, что среди победителей сегодняшнего чемпионата будут и те ребята, которые в будущем станут молодыми и перспективными народными избранниками. В чемпионате принимают участие и представители Молодежного парламента при Народном Собрании РД. Мы надеемся, что в дальнейшем это сотрудничество расширится. Желаю вам удачи, профессионального роста, успехов!».

С напутственными словами обратились к участникам сертифицированный эксперт WorldSkills Russia Наталья Урусова и серебряный призёр Национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани (2019 г.) Написат Халитова.

Приятным завершением торжественной церемонии открытия стала развлекательная программа, в которую вошли выступления танцевальных коллективов и исполнителей.

Планируется, что в ходе чемпионата будет проведена деловая программа, в рамках которой состоится ярмарка вакансий для всех жителей республики, предусмотрены насыщенная культурная программа и различные мастер-классы, а также пройдёт форум работодателей.