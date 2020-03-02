Причиной гибели рыбы и обмеления Ак-Гель стала массовая застройка озера

Накануне глава Минприроды РД Набиюла Карачаев по поручению Главы Дагестана Владимира Васильева осмотрел береговую линию озера Ак-Гёль с целью проверки информации о массовой гибели рыбы и резком изменении цвета водоёма. Рейд прошел совместно с коллегами из Межрайонной природоохранной прокуратуры, КаспНИРХ и Ленинской администрации Махачкалы. На месте были обнаружены крупные, свыше 10 кг, мертвые толстолобики, а также карпы и сазаны весом по 300-400 грамм. Рыба была собрана и направлена в КаспНИРХ для исследования причин ее гибели, также взяты пробы воды. Массовая застройка озера способствовала тому, что было перекрыто русло реки Талгинка, которая по факту была единственным чистым источником водоснабжения озера. В результате отсутствует циркуляция воды, её обновление. Кроме того, водоём питается почвенными водами, но они не обогащены кислородом, в итоге вода в озере испытывает дефицит в нём. Это, по мнению специалистов КаспНИРх, ключевая причина гибели рыбы. Отметим, что ранее Минприроды Дагестана ранее проводило рекультивацию озера, были перекрыты все канализационные стоки, а также выбросы воды со стороны предприятия «Стекловолокно». Были запущены миллионы мальков частиковых пород рыб. «Один из возможных способов решения возникшей проблемы – проложить трубу от КОРа длиной около 3 км для обеспечения озера водой. Все возможные варианты решения проблемы будут еще обсуждены со специалистами», – отметил Набиюла Карачаев.