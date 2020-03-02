Накануне, 29 февраля, на 94 году жизни её не стало. На Воинское братское кладбище, где состоялся траурный митинг, пришли заместитель главы администрации Видади Зейналов, председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, заместитель председателя Собрания депутатов Магомед Магомедов, депутаты горсобрания Николай Алчиев, Нариман Мусаев, Сусанна Мирзаханова — Фейзиева, военный комиссар городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского Района республики Дагестан Адиль Кулиев, начальник Управления культуры города Самиля Наджафова, представители общественных организаций, юнармейцы, родные и близкие, жители города и те, кто просто решили почтить память ветерана.

Траурный митинг, посвященный памяти ветерана, открыл Адиль Кулиев. Он подчеркнул, что это невосполнимая потеря не только для ее семьи, но и для всего Дербента. Все были знакомы с этой удивительной, доброй и светлой женщиной. Мария Алексеевна родилась в 1925 году. В годы войны, с 1942 по 1945 годы, она работала на железной дороге регулировщицей. Ей приходилось оказывать первую помощь раненым, прибывшим в эшелонах на железнодорожную станцию. После войны Мария Алексеевна работала медсестрой в роддоме. В ходе траурного митинга Адиль Кулиев призвал всех присутствующих поучаствовать в проекте «Дорога памяти», дополнив сведениями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Он также объявил, что к 9-ому мая силами администрации города и депутатского корпуса будет проведена реконструкция воинского кладбища.

С речью на панихиде также выступил председатель Собрания депутатов Мавсум Рагимов. «Всем родственникам и близким Марии Присяжненко мы приносим глубокие соболезнования. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. На примере таких людей мы можем и должны воспитывать наших детей, внуков и правнуков", – отметил Мавсум Рагимов. С поминальной речью выступил и заместитель главы администрации Видади Зейналов. «От нас ушел человек, принадлежавший к великому поколению людей, воинов Победы. Мария Алексеевна ушла в год празднования юбилея великой Победы, для которой так много сделала при жизни. Для всех нас это невосполнимая утрата», — обратился ко всем Видади Зейналов.