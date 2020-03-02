Деловой завтрак с представителями Ассоциации экспортеров прошел в Махачкале

В субботу, 29 февраля, в Махачкале состоялся Деловой завтрак с представителями Ассоциации экспортно-ориентированных предприятий и предпринимателей республики.

Организатором встречи выступила Ассоциация экспортеров РД совместно с министерством экономики и территориального развития Дагестана.

В неформальной обстановке представители госорганов и бизнес-сообщества поговорили о перспективах развития экспорта, существующих мерах господдержки и барьерах, с которыми сталкиваются экспортеры.

Глава Минэкономразвития РД Гаджи Султанов отметил, что вопросам развития внешнеэкономических связей и экспорта большое внимание уделяет руководство республики. В регионе реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Говоря о наращивании экспорта, Султанов отметил, что одной из ключевых задач является увеличение объёмов экспорта товаров верхнего предела и товаров глубокой переработки: «Сегодня в республике есть предприниматели, которые занимаются производством и экспортом такой продукции. Есть предприятия и в промышленности, и в АПК, которые по итогам 2019 года кратно увеличили объемы экспорта».

Министр также рассказал о разработанной в республике программе международного и межрегионального сотрудничества: «Эта программа должна быть живой и должна учитывать мнения и пожелания экспортёров. При возникновении у вас рекомендаций и пожеланий мы будем их рассматривать и корректировать программу», - сказал Султанов, обращаясь к предпринимателям.

Также Гаджи Султанов затронул вопрос о развитии территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Он рассказал о преференциях, предусмотренных для резидентов ТОСЭР.

О развитии экспорта сельхозпродукции рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов. По его словам, для тех, кто собирается заниматься производством экспортной продукции АПК создана многоканальная поддержка, в том числе в рамках госпрограмм и нацпроектов. Гусейнов акцентировал внимание на перспективах экспорта плодоовощной продукции, а также вывода дагестанской баранины на рынки европейских стран.

Замминистра промышленности и энергетики республики Батыр Эмеев рассказал о создании нового индустриального парка на территории АО «Завод «Дагдизель». На промпарке планируется создание производств легкой промышленности, обуви, мебели.

«Кроме того, мы берем в аренду неиспользуемые производственные площади, это порядка 10 тыс. кв.м., куда в качестве резидентов зайдут швейные производители. Рассматриваем перспективы производства школьной формы», -рассказал Эмеев.

Президент Ассоциации экспортеров Арслан-Али Гамзатов рассказал о деятельности его объединения, которое, по его словам, создана три месяца назад и уже проводит активную работу. Члены Ассоциации приняли участие в выставке в Объединенных Арабских Эмиратах, провели несколько бизнес-миссий, в результате которых заключили ряд контрактов на экспорт.

О мерах поддержки для экспортеров рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Шамиль Багомаев. По его словам, внедряется комплекс инструментов поддержки, включающий образовательные услуги, услуги по продвижению, оформлению материалов, организации мероприятий и так далее.

О реализации проектов и планах работы рассказали предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере швейного производства, сельхозпродукции, маркетинга, исламского банкинга и т.д.

Была отмечена необходимость более активного использования возможностей господдержки, применения современных инструментов, проведения бизнес-миссий, выставок, использования маркетплейсов.