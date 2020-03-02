Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» с целью проверки хода работ по реконструкции электросетевого хозяйства прибыло в Табасаранский район

Директор АО «Дагестанская сетевая компания» Владимир Сыщиков 28 февраля с рабочим визитом посетил Табасаранский район. После инспектирования хода реконструкции электросетевого хозяйства в ряде населённых пунктов совместно с главой Табасаранского района Магомедом Курбановым и начальником Табасаранских РЭС Багаутдином Тагировым, Владимир Сыщиков встретился с главами сельских поселений района.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, представляя Владимира Сыщикова, отметил, что в настоящее время в республике проходит огромный фронт работы. В Табасаранский район, где изношенность электросетей, всего электросетевого хозяйства свыше 80%, удалось привлечь средства в разы больше, чем в другие районы республики. По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы района меньше чем за год было 76 аварийных и 64 плановых отключения электроснабжения.

Владимир Сыщиков сразу же подчеркнул, что для приведения в нормативное состояние электросетевого хозяйства в одной только республике СКФО, в Дагестане, необходимы огромные средства. Руководство страны и республики планируют кардинально решить проблему, так как сети за последние десятилетия сильно износились. Принята программа по повышению надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан и программа снижения потерь электроэнергии. Только за 2 календарных года в Дагестан будет вложено свыше 3 млрд. рублей, что повысит качество услуг, предоставляемых потребителям электроэнергии Дагестана. Программы рассчитаны до 2023 года, жители республики ощутят значительные положительные изменения. Напряжение в сети будет не ниже 200-210 В.

Инвестиции в Табасаранский район на реконструкцию сетей за 2 года будут свыше 160 млн. рублей, в 2019 на модернизацию электросетевого комплекса в Табасаранском районе выделено 81 млн. рублей.

С информацией о проводимых в текущем году и запланированных на следующий год объемах и направлениях работы по модернизации инфраструктуры Табасаранских РЭС выступил Багаутдин Тагиров.

Главы сельских поселений, принимавшие участие во встрече, вынесли на обсуждение и решение внеочередные проблемы, касающиеся электроснабжения. В связи с изношенностью электросетей, опор ЛЭП, которые не заменялись десятки лет, с удалённостью новостроек и, как следствие, падения напряжения в сети до недопустимых цифр, жители района высказали ряд вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Некоторые вопросы, по согласованию с руководством ДСК, удастся решить в самое ближайшее время.

Целью запланированных масштабных работ по модернизации электросетей является доступность качественной услуги в сфере электроснабжения.