В Дагестане дан старт формированию корпуса «Волонтеры Конституции»

В Дагестане будет создан волонтерский корпус «Волонтеры Конституции», участники которого займутся разъяснением поправок в Конституцию. Об этом было объявлено сегодня, 1 марта, в рамках работы форума «Наставники» в Махачкале.

В работе третьего дня форума добровольцев-наставников Северо-Кавказского федерального округа приняли участие министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов и заместитель начальника Управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров Анастасия Фролова, которая рассказала участникам площадки о проекте «Волонтеры Конституции».

В своем выступлении спикер отметила, что внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий для страны, а добровольцы уже по традиции являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий в России.

Добровольцы будут рассказывать гражданам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции, ведь принести пользу своему городу можно в различных НКО, волонтёрских центрах, благотворительных акциях.

В течение двух недель до старта голосования в общественных местах республики будет размещено 22 информационных стоек, где волонтёры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании, а также о различных волонтерских активностях.

Все желающие присоединиться к корпусу могут пройти регистрацию на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта 2020 года. По итогам заявочной кампании будет отобрано около 1000 добровольцев по Дагестану.

В свою очередь, глава молодежного ведомства Камил Саидов отметил важность работы по разъяснению поправок в Конституцию, так как не все граждане имеют возможность разобраться в происходящих процессах.

«Людям нужна информация, им нужно рассказать, в чем суть поправок и к каким изменениям они приведут в случае их принятия. Задача «Волонтеров Конституции» проинформировать население и предложить проявить гражданскую позицию не только в день голосования, но и любой день – как волонтер, участвуя в проектах, которые укрепляют культуру добрых дел. У нас уже есть опыт аналогичной работы, так как в 2019 году наши добровольцы уже проделали титаническую работу по переходу региона на цифровое вещание», – обратился министр к участникам форума. Он также отметил важность вовлечения руководителей территориальных органов по делам молодежи в проводимую работу.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года. Предварительно отобранные волонтеры пройдут специальный курс обучения и приступят к информированию населения за две недели до голосования.