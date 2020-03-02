Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов сегодня, 1 марта, осмотрел объекты мелиорации, расположенные в ряде муниципалитетов региона. Его сопровождали вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и представители заинтересованных ведомств.

Первым делом премьер-министр посетил с. Ачи-Су Карабудахкентского района, где ознакомился с проведёнными работами по строительству мелиоративной сети с установкой системы капельного орошения КФХ «Умаханова И.В.» на площади 45 га.

Пояснения по всем вопросам дал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.

Так, озвучено, что общая стоимость проекта – более 11 млн рублей. В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Минсельхозпродом РД в 2019 году просубсидированы мероприятия по реализации инвестпроекта в сумме свыше 5,3 млн рублей.

Следующим пунктом посещения стало КФХ «Старт» Дахадаевского района, находящееся на территории Каякентского района. Здесь в 2018-2019 годах реализован инвестпроект по строительству мелиоративной сети с установкой системы капельного орошения для садов и виноградников на площади 46,4 га. Общая стоимость проекта – свыше 19 млн рублей. Минсельхозпродом РД просубсидированы мероприятия по реализации инвестпроекта в сумме около 8,5 млн рублей.

Комментируя ситуацию на объекте, Абзагир Гусейнов назвал хозяйство перспективным.

По итогам осмотра Артём Здунов положительно оценил проведённые работы, отметив при этом, что развитие мелиорации является одним из перспективных направлений, которому следует уделять внимание.