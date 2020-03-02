Сегодня, 1 марта, состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики.

В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко, глава г. Махачкалы Салман Дадаев, заместитель министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Батыр Эмеев, руководство обувной фабрики, представители общественности.

Зампред Правительства обратился к участникам мероприятия и зачитал послание.

«Сегодня начинается строительство новой Дагестанской обувной фабрики «ДОФ» - развитие и расширение уже существующего двадцатипятилетнего производства.

Этот ответственный шаг свидетельствует о немалых трудах, которые заложены в основу развития обувного производства.

Обувной промысел республики несёт вековую историю. Дагестанская обувь сочетает в себе лучшие традиции, имеющие историю и передающие секреты производства обуви из поколения в поколение в совокупности с новейшими разработками.

Республика сумела сохранить и приумножить то производство, расширение которого мы закладываем сегодня с этой весточкой для вас в будущее.

Пусть в далеком 2045 году эта фабрика будет процветать и как бренд зарекомендует себя на рынках России и зарубежья!

Сохраните и развивайте, приумножайте и не забывайте историю развития родного края!

Напомним слова великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, которые должны стать лозунгом для вас в достижении поставленных целей на благо Родине:

«Дагестан, все, что люди мне дали, Я по чести с тобой разделю, Я свои ордена и медали на вершины твои приколю»

Мы завещаем вам самое дорогое, что есть у нас сегодня — гордость своей Родиной! Любите свою страну так, как любили её мы, ваше старшее поколение, единомышленники, друзья. Приумножайте могущество Дагестана!», - говорилось в послании.

Участники мероприятия также написали свои пожелания и расписались, после чего капсула была заложена под аплодисменты присутствующих.

На месте уже начаты строительные работы, залит фундамент.

Отметим, что это будет самая крупная на Северном Кавказе обувная фабрика с дагестанским брендом «ДОФ».

На данном земельном участке планируется строительство 4-этажной обувной фабрики с самой современной инфраструктурой.

Первая по своей оснащенности обувная фабрика на Северном Кавказе рассчитана на выпуск более 500 тысяч пар обуви в год. В рамках реализации проекта будет создано свыше 300 рабочих мест со средней заработной платой от 25 до 50 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей.