ЗАМАНА - Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики

Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики

Автор
02 марта, 2020. Понедельник 12:12
Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики
Сегодня, 1 марта, состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики.
Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики
Информация

В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко, глава г. Махачкалы Салман Дадаев, заместитель министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Батыр Эмеев, руководство обувной фабрики, представители общественности.

Зампред Правительства обратился к участникам мероприятия и зачитал послание.

«Сегодня начинается строительство новой Дагестанской обувной фабрики «ДОФ» - развитие и расширение уже существующего двадцатипятилетнего производства.

Этот ответственный шаг свидетельствует о немалых трудах, которые заложены в основу развития обувного производства.

Обувной промысел республики несёт вековую историю. Дагестанская обувь сочетает в себе лучшие традиции, имеющие историю и передающие секреты производства обуви из поколения в поколение в совокупности с новейшими разработками.

Республика сумела сохранить и приумножить то производство, расширение которого мы закладываем сегодня с этой весточкой для вас в будущее.

Пусть в далеком 2045 году эта фабрика будет процветать и как бренд зарекомендует себя на рынках России и зарубежья!

Сохраните и развивайте, приумножайте и не забывайте историю развития родного края!

Напомним слова великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, которые должны стать лозунгом для вас в достижении поставленных целей на благо Родине:

«Дагестан, все, что люди мне дали, Я по чести с тобой разделю, Я свои ордена и медали на вершины твои приколю»

Мы завещаем вам самое дорогое, что есть у нас сегодня — гордость своей Родиной! Любите свою страну так, как любили её мы, ваше старшее поколение, единомышленники, друзья. Приумножайте могущество Дагестана!», - говорилось в послании.

Участники мероприятия также написали свои пожелания и расписались, после чего капсула была заложена под аплодисменты присутствующих.

На месте уже начаты строительные работы, залит фундамент.

Отметим, что это будет самая крупная на Северном Кавказе обувная фабрика с дагестанским брендом «ДОФ».

На данном земельном участке планируется строительство 4-этажной обувной фабрики с самой современной инфраструктурой.

Первая по своей оснащенности обувная фабрика на Северном Кавказе рассчитана на выпуск более 500 тысяч пар обуви в год. В рамках реализации проекта будет создано свыше 300 рабочих мест со средней заработной платой от 25 до 50 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top