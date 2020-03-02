Глава Дагестана вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили участники боевых событий в Дагестане во время вторжения международных бандформирований в 1999 году.

Обращаясь к присутствующим, руководитель региона отметил их неоценимый вклад в Победу и воспитание на своём примере молодого поколения.

«Мы все здесь имеем возможность видеть вас, для нас это большая честь. Очень важно и ценно, что наши представители старшего поколения победителей сегодня собрались за этим столом. Вы играете в общественной жизни республики, большую роль, помогаете сохранить, преумножить и передать молодежи такие основополагающие ценности, которые всегда отличали дагестанцев - верность долгу, любовь и преданность Отечеству, стремление созидать во имя будущего.

Совсем скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какой страшной ценой пришлось заплатить за это, вы знаете как никто другой. Сегодня в России нет ни одной семьи, которую бы не затронули утраты и страдания, принесённые этой, самой страшной войной всех времён.

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Он нужен, для того чтобы вспомнить старших, отдать им дань уважения. Это хорошая возможность пообщаться с вами, услышать, то, что больше никто, особенно, так как вы не может рассказать и объяснить. У нас есть особое, старшее поколение, на которое легли тяжёлые испытания в годы войны и уважение к вам в сегодняшнем обществе невозможно переоценить.

В последние годы большую популярность набрало движение «Бессмертный полк». Последний раз в Дагестане он собрал около 300 тысяч участников, а по всей стране счёт идёт на миллионы людей всех возрастов. У подвига поколения победителей нет срока давности. То, что сегодня в мире пытаются переписать историю, уменьшить вклад советского народа в победу над фашизмом и даже подвергнуть сомнению саму необходимость этой борьбы вызывает возмущение. Наша страна никогда не позволит этого ни себе, ни другим», - подчеркнул руководитель региона.

Владимир Васильев также напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особо отметил, что «В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями и другими странами».

«В Республике Дагестан также проводится большая исследовательская работа, в которую вовлечены волонтёры и молодёжь. Более 50 лет в Дагестане успешно работает молодежная общественная организация ТОКС, через которую прошли уже тысячи ребят. Благодаря таким энтузиастам удалось установить имена многих погибших красноармейцев и вписать их в Книгу Памяти.

После длительного перерыва, в Дагестане будет проведён парад Победы, в котором примут участие более 1100 военнослужащих, образцы военной техники, авиация. Он пройдёт в Каспийске. Очень важно, что силовики, старшее поколение в вашем лице, общественные и религиозные организации сумели создать в Дагестане такую атмосферу, что за прошлый год ни один представитель правоохранительных органов не погиб от террористических преступлений. В республике сейчас рабочая и мирная обстановка.

На сегодняшний день в республике проживает 9 человек, награжденных медалью «Жителю блокадного Ленинграда», 23 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. Они, как и труженики тыла, по праву удостоены юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Всем ветеранам, кто по состоянию здоровья не смог сегодня присоединиться к нам в этом зале, награда будет вручена дома»,- отметил Глава Дагестана.

Далее состоялась торжественная церемония награждения. Со своей стороны, ветераны ВОВ и ополченцы поблагодарили руководство страны и республики за внимание и помощь. Всего же награды получили 16 ветеранов и 9 ополченцев.