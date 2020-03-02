В 2019 году в Дагестане возросли денежные доходы населения и снижен уровень бедности

28 февраля в Историческом парке «Россия – Моя История» прошло расширенное заседание коллегии Министерства труда и социального развития РД под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Анатолия Карибова.

Открывая коллегию, зампред озвучил основные проекты реализованные органами труда, занятости, социальной защиты населения за 2019 год и обозначил задачи на 2020.

Мероприятие продолжил показ видеоролика о проделанной работе за отчетный период подведомственными министерству учреждениями, в городах и районах республики.

Комментируя просмотренный видеофильм Министр труда Изумруд Мугутдинова обратила внимание присутствующих на то, что многие вопросы, связанные с социальной защитой граждан, решены благодаря поддержке со стороны руководства Республики Дагестан: «Прежде всего, это касается повышения уровня занятости и жизни населения, роста оплаты труда работающих граждан, своевременной выплаты социальных пособий, в том числе семьям с детьми» - подчеркнула она.

Как отметила Мугутдинова, за 2019 год по сравнению с 2018 годом среднемесячная заработная плата работников в Республике Дагестан увеличилась, так же возросли денежные доходы в расчете на душу населения и снижен уровень бедности.

Число официально зарегистрированных безработных граждан сокращено с 23 до 20 тыс. чел., а уровень безработицы снижен до 1,5 проц. Выведено из «тени» и поставлено на налоговый учет более 25 тыс. граждан.

В рамках реализации в Республике Дагестан национального проекта «Демография» более 1000 граждан предпенсионного возраста завершили профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по новым, востребованным на рынке труда профессиям.

Впервые участвуя в реализации государственной программы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, Минтруда удалось организовать переселение 52 семей из стран ближнего зарубежья.

За отчетный период обеспечено трудоустройство около 4 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья, еще 5,3 тыс. инвалидам оказана помощь в подборе профессии, что обеспечило Республике первое место по уровню трудоустройства инвалидов среди субъектов РФ, входящих в СКФО.

Участниками чемпионатов по стандарту WorldSkillsRussia и международного движения «Абилимпикс» представителями Республики было завоевано одна золотая, 2 серебряных, 2 бронзовых медали и 2 медальона.

Неплохие результаты достигнуты и в области социальной защиты населения. Впервые с 2015 года проведена индексация размера ежемесячной денежной выплаты различным категориям граждан.

Учреждениями социального обслуживания населения обслужено более 120 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми.

В 2019 году при поддержке Минтруда открылось первое в России социальное кафе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Определяя предстоящие задачи на 2020 год, министр отметила, что основные направления деятельности Минтруда напрямую связаны с реализацией Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, и национальных проектов, реализация которых, как отметил Владимир Владимирович Путин: «...требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами.»

Она так же отметила, что для обеспечения, введенной с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в семьях, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, будет принят республиканский План мероприятий, предусматривающий упрощенный для граждан порядок получения указанной выплаты.

По ее словам на указанные выплаты Республика получит дополнительные средства из федерального бюджета в объеме 7 млрд рублей. Еще порядка 10 млрд рублей будет предоставлено дагестанским семьям, по программе материнского капитала, в результате чего, планируется серьезное снижение уровня бедности в Республике.

Она так же отметила, что в текущем году будет уделено особое внимание многодетным нуждающимся семьям и семьи с детьми инвалидами. Министерство планирует возвратить статус матери – героини с установлением соответствующих мер социальной поддержки за счет республиканского бюджета.

В 2020 году намечено проведение реконструкции реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, оснащения их транспортом, адаптированном для перевозки детей в инвалидных колясках.

Так же в 2020 году будет продолжена работа по обеспечению жильем инвалидов и других категорий граждан. Как отметила глава ведомства,

средства в объеме 115 млн. руб. на эти цели заложены в федеральном бюджете.

Завершая свое выступление, она так же отметила, что к 75 - ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, министерству предстоит оперативно довести единовременные денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы.

В своем выступлении зампред Народного Собрания РД Елена Ельникова, отметила большую совместную работу Народного собрания и Минтруда проводимую в целях улучшения качества жизни малоимущих и многодетных семей республики. Она заверила, что инициативы министерства относительно внесения изменений и принятия законопроектов, направленных на поддержку этой категории граждан, будут рассмотрены и максимально поддержаны.

Начальник контрольного управления АГ и ПРД Гаджигусейн Гаджиев, в свою очередь рассказал об успешной работе министерства труда и социального развития Дагестана, по внедрению принципов «Бережливого Правительства». Как отметил куратор проекта, по итогам 2019 года, среди органов исполнительной власти республики по реализации проекта «Бережливое Правительство», Министерство труда заняло первое место.

Своими предложениями, направленными на повышение эффективности реализуемых министерством программ и проектов по поддержке определенной категории граждан, поделились общественные помощники Министра труда: руководитель проекта «Агитос» Гасан Османов, руководитель ДРОО «Молодые инвалиды Дагестана» Хайбула Магомедов и представитель инвалидов-колясочников Сабрина Алиева.

В работе коллегии также приняли участие руководители подведомственных учреждений Минтруда РД в муниципальных образованиях, общественные деятели и другие.