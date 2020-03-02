Премьер-министр Дагестана Артём Здунов в субботу, 1 марта, осмотрел территорию завода ГУП «Геджухский» Дербентского района, а также посетил Воронцовские подвалы.

Ещё в советское время Геджух стал одним из наиболее узнаваемых дагестанских брендов, что произошло во многом благодаря винному заводу и его виноградникам.

Винные подвалы здесь были построены в 60-х годах XIX века по указанию графа Иллариона Воронцова-Дашкова. Граф был в этих краях всего один раз вместе с приятелем из Франции, который и указал ему на идеальные условия для выращивания винограда и виноделия.

Сейчас в Геджухе сохранились два подвала, находящиеся на 12-метровой глубине. Чтобы туда попасть, необходимо преодолеть 33 ступени. Толщина стен – от 1,2 до 1,6 метра, что позволяет круглый год сохранять температуру от 14 до 16 градусов при естественной вентиляции. В каждом хранилище размещалось до 250 бочек вина.

Воронцовские подвалы находятся в ведении ГУП «Геджух».

В ходе обхода были обсуждены перспективы развития винного туризма и потенциал дагестанских предприятий в этой сфере.