ЗАМАНА - Артём Здунов осмотрел территорию завода ГУП «Геджухский» и Воронцовские подвалы

Артём Здунов осмотрел территорию завода ГУП «Геджухский» и Воронцовские подвалы

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02 марта, 2020. Понедельник 09:33
Артём Здунов осмотрел территорию завода ГУП «Геджухский» и Воронцовские подвалы
Премьер-министр Дагестана Артём Здунов в субботу, 1 марта, осмотрел территорию завода ГУП «Геджухский» Дербентского района, а также посетил Воронцовские подвалы.
Артём Здунов осмотрел территорию завода ГУП «Геджухский» и Воронцовские подвалы
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Ещё в советское время Геджух стал одним из наиболее узнаваемых дагестанских брендов, что произошло во многом благодаря винному заводу и его виноградникам.

Винные подвалы здесь были построены в 60-х годах XIX века по указанию графа Иллариона Воронцова-Дашкова. Граф был в этих краях всего один раз вместе с приятелем из Франции, который и указал ему на идеальные условия для выращивания винограда и виноделия.

Сейчас в Геджухе сохранились два подвала, находящиеся на 12-метровой глубине. Чтобы туда попасть, необходимо преодолеть 33 ступени. Толщина стен – от 1,2 до 1,6 метра, что позволяет круглый год сохранять температуру от 14 до 16 градусов при естественной вентиляции. В каждом хранилище размещалось до 250 бочек вина.

Воронцовские подвалы находятся в ведении ГУП «Геджух». 

В ходе обхода были обсуждены перспективы развития винного туризма и потенциал дагестанских предприятий в этой сфере.

 

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