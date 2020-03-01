190- летие великого дагестанского классика Йирчи Казака отметили в Дагестане

28 февраля в Буйнакском районе с особым чувством цитировали и вспоминали произведения Ирчи Казака. 190 лет назад родился классик дагестанской кумыкской поэзии, оставивший после себя богатейшее литературное наследие, воздвигнув себе памятник нерукотворный.

Памятное мероприятие по традиции состоялось у памятника великому поэту возле Атланаульской гимназии, где собрались руководство Буйнакского района, поэты, писатели Дагестана, депутаты, почитатели его творчества, школьники и многие другие.

По словам Главы Буйнакского района Камиля Изиева, в летописи жизни каждого народа есть имена, которые являются символом их достоинства и мудрости, и среди славных сынов Дагестана видное место принадлежит дагестанскому классику кумыкской поэзии Ирчи Казаку.

Выступившая начальник Управления культуры Рукият Иразутдинова, подчеркнула, что мы и сегодня шагаем вперед с именами основоположников кумыкской литературы и верны их традициям.

«Ирчи Казак был и остается одним из самых легендарных поэтов Дагестана, стихи его будут жить вечно», — сказала она.

После возложения венков и цветов к памятнику, мероприятие продолжилось в здании администрации Буйнакского район.

Фойе администрации работниками Управления культуры и районной библиотекой было оформлено в духе времени жизни и творчества великого классика, развернута богатая книжная выставка произведений юбиляра.

Почётными гостями мероприятия стали доктор филологических наук Абдулкадыр Абдулатипов, народный поэт Республики Дагестан, председатель кумыкской секции Союза писателей, редактор журнала «Къарчыгъа» Шейит-Ханум Алишева, народный поэт Дагестана Багаутдин Аджиев, журналист, публицист Алав Алиев и редактор кумыкского выпуска «Женщина Дагестана» Паху Хайбуллаева и другие.

Каждый из выступивших говорил о значимости творчества Йирчи Казака, чей вклад в развитие культуры кумыкского народа неоценим.

На протяжении всего вечера гости декламировали стихи собственного сочинения, посвящённые Йирчи Казаку. Среди них корреспондент газеты «Халкъны сеси» Барият Шихамирова, победитель муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший учитель 2020», заместитель директора по воспитательной работе Эрпелинской школы Хайбулла Хайбуллаев, ответственный секретарь газеты «Халкъны сеси» Муртазали Бамматов.

В рамках мероприятия прошло награждение учителей родных языков школ района, которые заняли призовые места в различных конкурсах.

Праздник украсили заслуженный артист Республики Дагестан Латип Шаипов с композицией «Мен Къазакъман», композитор, заслуженный деятель искусств Дагестана Бамматхан Адильханов, певица Саният Надырбекова, народно – хореографический ансамбль «Темирхан Шура», учащиеся школ района и другие. Источник: http://temirhanshura.ru/articles/media/2020/2/28/bujnakskij-rajon-otmechaet-190-letie-velikogo-dagestanskogo-klassika-jirchi-kazaka/

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