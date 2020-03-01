В Дагестане родители школьников написали ЕГЭ по истории

Более 300 родителей стали участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Республике Дагестан. В этом году традиционная акция Рособрнадзора посвящена 75-летию Великой Победы, а экзамен для мам и пап проводится по истории.

Вместе с родителями участие в акции, сегодня, 28 февраля, приняли члены Правительства РД, представители Министерства образования и науки РД, главы муниципалитетов, начальники управлений образования, общественники, журналисты и блогеры.

«Акция проводится четвертый год подряд и носит больше информационный характер. Мы знаем, как родители выпускников волнуются и переживают за своих детей. Сегодня они сами могут почувствовать атмосферу экзамена, увидеть, как организуется и в каких условиях проводится ЕГЭ, лично ознакомиться со всеми правилами и процедурами и убедиться в отсутствии надуманных сложностей. Мы надеемся, что таким образом они смогут поддержать своих детей, помочь им настроиться и справиться с волнением на экзаменах», - отметила заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

ЕГЭ для родителей проводился в точном соответствии с правилами организации итоговой аттестации школьников. Взрослые прошли через все процедуры госэкзамена, включая регистрацию и рамки металлодетектора.

Участникам рассказали о работе общественных наблюдателей и организаторов ППЭ, показали, как проводится рассадка в аудиториях, провели инструктаж по заполнению бланков и продемонстрировали, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

«В этом году моя дочь будет сдавать ЕГЭ и, честно говоря, много разного мы слышали о процедуре экзамена, что-то даже пугающего характера. Дети переживают, и мы волнуемся вместе с ними. Я благодарна организаторам этой акции. Теперь я не понаслышке знаю, через что моей дочери предстоит пройти. Ничего страшного или пугающего в этом нет. Обстановка на пункте спокойная и доброжелательная, все понятно и доступно объясняют. Главное – психологический настрой, будем над этим работать», - поделилась участница акции Махружат Гусейнова.

Так же, как и выпускникам, родителям на экзамене разрешалось иметь при себе только паспорт и черную гелевую ручку. Никаких лишних предметов и средств связи. Уровень обеспечения равных условий для всех участников ЕГЭ оценил известный дагестанский блогер Саид Ниналалов:

«Снова удалось почувствовать себя школьником, ощутить волнение перед экзаменом. Мой младший сын Тимур увлекается историей Второй мировой войны и в скором времени ему придётся сдавать ЕГЭ по истории. Мне было важно увидеть, как проходит экзамен. Убедился в том, что правила едины для всех и исключений быть не может. Даже сегодня экзамен проводился на равных как для нас, рядовых родителей, так и для вице-премьера республики, и работников министерства образования».

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в пяти городах республики. Экзаменационная работа для взрослых состояла из уменьшенного количества заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ-2019. Свои результаты участники получат на электронную почту.