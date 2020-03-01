ЗАМАНА - В Театре поэзии прошла встреча с художником из Лондона

В Театре поэзии прошла встреча с художником из Лондона

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01 марта, 2020. Воскресенье 18:22
В Театре поэзии прошла встреча с художником из Лондона В Театре поэзии прошла встреча с художником из Лондона

28 февраля в Театре поэзии прошла встреча с художником, перформансистом, кинематографистом Наталией Мали. Вечер организован Музеем истории города Махачкалы, где ранее Наталиа представила проект «Энергия выживания. Возвращение», спродюсированный куратором Заремой Дадаевой. Об этом сообщает пресс-служба Театра поэзии. 

В Театре поэзии прошла встреча с художником из Лондона
Информация

Наталиа Мали родилась в Махачкале, в возрасте 13 лет переехала в Москву. С начала 90-x участвовала в андеграундных художественных проектах, соло и групповых перформансах. Изучала кинематографию и фотоискусство в Йельском Университете США, училась актерскому мастерству и теории, защитила диссертацию «Культура перформанса» на кафедре драмы Голдсмитс Колледжа в Лондонском Университете. В 1999 году совместно с Дмитрием Александровичем Приговым и Андреем Приговым создала группу ПриговМалиПригов (позже – ПМП Групп), в рамках которой выступала в перформативных акциях, постановочных игровых перформансах и художественных проектах. Мали активно выставляется в Европе, России и США. Живет и работает в Лондоне и Москве. На встрече в Театре поэзии Наталиа рассказала о своих работах, продемонстрировала фрагменты фильмов и видео «Balagan Mon Amour», «Я река, смывающая все пятна», фотопроекты и фотодокументацию перформансов «Жизнь в Великобритании», «The Shooting Time» и др., а также рассказала о махачкалинском проекте «Энергия выживания». В завершение встречи Наталиа ответила на вопросы зрителей.

 

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