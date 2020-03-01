Врио министра МВД Дагестана посетил Сулейман-Стальский район

Встреча проходила в рамках диалога «Власть с населением». В ней приняли участие глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов, начальник штаба МВД России по РД Марат Макатов, прокурор района Фархад Акимов, председатель районного суда Алирза Довлетханов, руководитель межрайонного отдела Следственного комитета Девлетхан Оруджев, и.о. руководителя 4-го отделения УФСБ в г.Дербенте Мадрид Магомедов.

Открывая мероприятие, глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов представил гостей присутствующим и охарактеризовал ситуацию в районе. «За последние годы в Сулейман-Стальском районе сложилась спокойная ситуация. Жители района – законопослушные граждане. Район нацелен на социально-экономическое развитие и благоустройство, успешно реализовываются национальные проекты, ведется работа по привлечению инвестиций и сбору налогов. Наша совместная задача сохранить мир и спокойствие в районе. С этим территориальные правоохранительные органы справляются. Ведется работа по профилактике правонарушений. Имеющиеся проблемы решаются совместно с правоохранительными органами», - отметил он.

Далее слово было предоставлено генерал-майору полиции Дмитрию Гутыря. Обращаясь к участникам встречи, Дмитрий Гутыря отметил, что хотел бы услышать актуальные вопросы по взаимодействию с районным отделом внутренних дел. «Сегодня мы приехали к вам, чтобы провести встречу и пообщаться напрямую. Со мной приехали руководители отдельных подразделений полиции по направлениям. Хотим услышать от вас, как организована работа отдела, есть ли взаимодействие с органами местного самоуправления. Сегодняшнюю встречу мы должны провести с пользой для дела, чтобы отдел работал стабильно. Мы готовы выслушать ваши предложения и замечания. Можете обратиться лично, отдельно, после этой встречи», - подчеркнул он.

С докладом о проделанной отделом МВД России по Сулейман-Стальскому району работе за 2019 год выступил его начальник, подполковник полиции Играм Османов. Были озвучены результаты деятельности структуры по различным направлениям.

На встрече были заданы и ряд вопросов.

Житель с.Куркент Замир Шайдаев обратился к Дмитрию Гутыря с заявлением по поводу некорректного отношения к нему сотрудников ДПС. Врио министра МВД поручил разобраться в данном вопросе присутствующему на встрече представителю МВД и взял его исполнение под контроль.

Специалист АСП «с/с «Ашага-Стальский» Энвер Мирзебеков спросил о сроках строительства нового типового здания ОМВД России по Сулейман-Стальскому району на выделенном администрацией сельского поселения земельном участке в 1,4 га. Дмитрий Гутыря отметил, что строительство нового типового здания для районного отдела предусмотрено министерством внутренних дел России. Ожидается финансирование данного проекта в этом году.

После Дмитрий Гутыря вручил родителям четырех полицейских, добросовестно и честно исполняющих служебные обязанности Благодарственные письма МВД России по Республике Дагестан. Они были вручены Шиират Хановой, Насият Катаевой, Занозе Сагидовой и Абдулу Насрулаеву.

Глава района Нариман Абдулмуталибов поблагодарил временно исполняющего обязанности министра МВД России по Республике Дагестан Дмитрия Гутыря за приезд в район и отметил, что все замечания и пожелания будут учтены в ходе комплексного взаимодействия администраций района и сельских поселений с правоохранительными органами.

От имени всех участников встречи Нариман Абдулмуталибов поздравил присутствующих женщин с наступающим праздником 8 марта.