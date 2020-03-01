Глава Миннаца Дагестана посетил Агульский район

29 февраля министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов по поручению Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан провел выездной прием граждан в Агульском районе. В мероприятии приняли участие глава района Закир Каидов и его помощник Али Курбанов.

Жители района воспользовались возможностью рассказать об актуальных проблемах руководству Дагестана. В ходе приема Э. Муслимовым было рассмотрено 5 обращений, которые касались, в основном, первостепенных нужд района, содержали просьбы в помощи благоустройства его инфраструктуры.

Работник отдела образования Наида Магомедова и родительница Ашура Мирзоева пожаловались на несвоевременную доставку учебников в образовательные учреждения, нехватку учебников родного языка и недостаточную техническую оснащенностью школ района.

В свою очередь старший мастер Агульского сетевого участка Изамудин Шабанов рассказал о проблеме электроснабжения, связанной с перегрузками трансформаторов.

Заведующий детского сада в селе Рича Набидуллах Рамазанов и житель села Рамазан Курбанов обратились с просьбой оказать содействие в строительстве нового детского сада, так как старый находится в аварийном состоянии.

Жительница села Рича Саимат Курбанисмаилова попросила помочь получить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь для сына Али Пирдамова.

Рамазан Шабанов от имени старейшин района озвучил актуальные вопросы муниципалитета, в числе которых – газификация района, асфальтирование основной дороги, трудоустройство жителей муниципального образования, сохранение имеющихся малокомплектных школ, и попросил оказать содействие в их решении.

В ходе приема граждан по всем прозвучавшим вопросам были даны рекомендации, подробные разъяснения и консультации представителями местной власти. Э. Муслимов подчеркнул, что все обращения будут рассмотрены и, в соответствии с содержанием проблемы, министерством будут направлены запросы в профильные ведомства.