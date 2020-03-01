Замминистра сельского хозяйства РД посетил Докузпаринский район

Вопросы, адресованные заместителю министра, касались различных сфер деятельности. За время приема обратились 9 граждан.

Назир Аскеров, руководитель СПК «им. М. Ахундова» обратился с просьбой оказать поддержку в финансировании закупки семенного материала и ГСМ для сельхозтехники. На предприятии агрария сезонно работают около 10 работников. Площадь возделываемых земель составляет около 250 га. Эмин Шайхгасанов пообещал рассмотреть обращение руководителя предприятия, но при этом посоветовал задуматься над модернизацией производства, начиная, прежде всего, с перехода на сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК). Заместитель министра отметил, что в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Минсельхозом России разработан федеральный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках этой программы Минсельхозу РД удастся помочь фермеру. Он отметил, что Федеральный проект предусматривает реализацию мероприятий по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Председатель Совета ветеранов Докузпаринского района Мелик Балакадашев обратился с просьбой в оказании поддержки по строительству школы в селении Каладжух Докузпаринского района. Школа в указанном селении 1925 года постройки. Школа не соответствует строительным нормам. На данный момент в школе обучается больше 250 детей. Кроме того, в селении нет детского сада. Около 56 детей возят на школьном автобусе в детский сад «БАХЧА» в соседнем селе Килер. Он также отметил необходимость строительства спортивного зала в селе, для вовлечения молодежи в спорт. Также был поднят вопрос газификации села Каладжух. Эмин Шайхгасанов пообещал рассмотреть все вопросы. Он попросил врио главы района Ахмеда Ахмедова принять участие во всех реализуемых проектах республики. Он также добавил, что руководство республики к вопросам строительства новых инфраструктурных объектов, подходит комплексно, т.е., при строительстве объекта параллельно будут сняты вопросы и по садику и по спортзалу. Ахмед Ахмедов отметил, что районом подана заявка на включение в планы по строительству школ в Республике Дагестан и строительство школы в селении Каладжух. Врио главы района также добавил, что в этом году начинается строительство подводящих газопроводов в сельских поселениях Килер, Каракюре, Каладжух и Микрах. В этом году будет завершено строительство поливного канала строящегося в рамках проекта «Мой Дагестан – Моя вода».

Заместитель врио главы района Салих Гаджимурадов, попросил заместителя министра рассмотреть вопрос восстановления упразднённого филиала ФГБУ «МИНМЕЛИОВОДХОЗ РД» по обслуживанию поливных каналов. Он рассказал, что процесс оптимизации структур Минмелиоводхоз РД, очень пагубно повлияло на состояние поливных каналов района. «В Докузпаринском районе самые уникальные высокогорные каналы протяженностью более 20 км. У филиала УОС в Ахтынском районе нет средств на содержание этих каналов, что вынуждает руководство района идти на риски связанные с нецелевым финансированием и обслуживать каналы собственными силами» — отметил он. Он предложил восстановить упраздненный УОС Докузпаринский. Эмин Шайхгасанов отметил в свою очередь, что переговорит с руководством ФГБУ «МИНМЕЛИОВОДХОЗ РД» о возможности разрешения данной ситуации.

Кроме того, Салих Гаджимурадов поднял вопрос, связанный с медицинскими кабинетами в общеобразовательных школах. Он отметил, что перед руководством района поставлен вопрос о создании таких лицензированных медицинских кабинетов во всех школах района. Однако, сложность заключается в том, что для этих целей не выделяются средства с одной стороны, а с другой стороны семь зданий из 9 общеобразовательных школ района, приспособленные и не располагают требуемыми площадями.

Председатель Совета старейшин села Мискинджа Докузпаринского района Исми Мирзоев вместе с главой села Рузмедином Канберовым попросили помочь в восстановлении поливного канала Ахты-Мискинджа. Данный канал исправно работал с 1970-х по 1990-е годы. Они отметили, что восстановление подачи воды позволит возобновить орошение около 400 га плодородных земель, на которых расположены около 700 усадеб жителей села. Кроме того, они попросили содействия в вопросе перевода указанных земель в категории земель, которые позволило бы населению оформлять права собственности. На данном этапе, отметили они, жители на этих территориях построили дома, подняли инфраструктуру, но, при этом, не могут оформлять права собственности. Заместитель министра пообещал помочь в вопросе перевода категории этих земель и в восстановлении канала Ахты-Мискинджа.

Представитель молодежи села Мискинджа Эльмурад Арасханов обратился к Эмину Шайхгасанову с просьбой помочь в строительстве детского сада в селе. Он отметил, что детский сад находиться в приспособленном здании бывшего магазина и не соответствует никаким нормам. Село Мискинджа самый крупный населенный пункт в районе с более 4 500 жителей. Действующий детский сад не позволяет вместить всех детей. Руководству учреждения не удается произвести групповое разделение детей по возрасту по причине отсутствия мест. Многие родители находятся в очереди и годами не могут устроить детей в садик.

Ахмед Ахмедов отметил, что районом также подана заявка на строительство детского сада в селении Мискинджа. Заместитель министра пообещал сделать все возможное.

Житель села Мискинджа Акиф Балакишиев обратился с просьбой уделить внимание завершению газификации села Мискинджа. Он отметил, что газификация села стала очередным долгостроем. «В 2018 году, работы по газификации были продолжены после долгого простоя. Однако, с такими темпами работ, с которыми работают строители газовых сетей, в селе работы по газификации не будут завершены в ближайшие годы. Представители подрядной организации утверждали, что деньги есть, деньги выделены, и газификация будет завершена в 2019 году. К сожалению, мы уже вступили в 2020 год, а газификация так и продолжается» — рассказал он.

Эмин Шайхгасанов по вопросу газификации села Мискинджа связался с представителями подрядной организации по телефону. Представитель заверил присутствующих, что работы по газификации села Мискинджа будут завершены в апреле месяце текущего 2020 года.

Житель села Усухчай Марат Крымов поднял вопрос восстановления отдела внутренних дел в Докузпаринском районе. Отдел МВД в районе был упразднен и объединен с ОВД с. Ахты в 2017 году. Он отметил, что данный шаг ухудшил ситуацию борьбы с преступностью в Докузпаринском районе. Нахождение отдела МВД в Докузпаринском районе особенно важно в силу того, что несколько сельских поселений района входят в приграничную зону. Он также отметил проблему, связанную с обеспечением питьевой водой селение Усухчай. Очень низкие показатели дебета воды и ветхая система подачи воды в поселении, приводят к тому, что порою жители села остаются без питьевой воды неделями.

Заместитель министра порекомендовал врио главы района Ахмеду Ахмедову в срочном порядке сформировать заявку на включение поселения в программу водоснабжения.

Житель села Микрах Руслан Раджабов обратился за помощью в содействии строительства новой школы. Школа в селении Микрах 1938 года постройка. Стены из саманного кирпича и не соответствует строительным нормам. Кроме того, очень сложная ситуация с размещением детей дошкольного возраста. Детский сад в селе был закрыт на основании предписаний надзорных органов в силу того, что не соответствовал стандартам. Около 24 детей везут в соседнее село в детский сад «Бахча», остальные родители отказываются отправлять детей, опасаюсь за их здоровье.

Эмин Шайхгасанов пообещал содействовать в вопросе включения строительства школы и детского сада в рамках программы по развитию горных территорий.

Ахмед Ахмедов отметил, что руководством района оказывается поддержка по текущему ремонту здания школы. Кроме того, районом подана заявка на строительство детского сада и школы в селении Микрах.

В завершении приема граждан, врио главы Ахмед Ахмедов поблагодарил за приезд Эмина Шайхгасанова и Агабала Агаханова. Он отметил, что эффективное взаимодействие в рамках прямого диалога с гражданами, является безусловной составляющей уровня доверия населения.

Всего в рамках выездного приема граждан было принято девять заявителей. Всем заявителям были даны разъяснения по интересующим их вопросам.