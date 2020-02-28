Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ

26 февраля под руководством вице-премьера Правительства РД Екатерины Толстиковой состоялось заседание Правительственной комиссии Республики Дагестан по координации проведения в Республике Дагестан мероприятий по обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ключевых объектах учета.

В мероприятии принял участие министр земельных и имущественных отношений Агарагим Кагиргаджиев, а также его первый заместитель Мурад Алиев, и.о. директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан Апанди Дагуев, земеститель директора ГБУ РД «Дагетехкадастр» Нариман Лачинов и представители других министерств и ведомств.⠀

Ключевой темой заседания стало утверждение планов-графиков на 2020 год по обеспечению завершения внесения в ЕГРН сведений о территориях опережающего социально-экономического развития и особых экономических зонах; сведений о лесничествах и лесопарках на территории Республики Дагестан; сведений об объектах недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, и о территориях таких объектов в Дагестане.⠀

Как было отмечено в регионе имеется 2 территории опережающего социально-экономического развития: город Каспийск и г. Дагестанские Огни. А также 1 особая экономическая зона – Хунзахский район, Матлас.

В ходе совещания, его участники отчитались о проведенной работе по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о данных территориях.⠀



В свою очередь представители Министерства природных ресурсов и экологии РД выступили с докладом о работе по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территориях и охотничьих угодий в Дагестане.

В результате обсуждения вице-премьер поручила Минприроды Дагестана доработать данный отчет и план-график на 2020 год по обеспечению завершения этой работы и представить в Комиссию до 28 февраля.

Кроме того в ходе мероприятия обсуждались завершение внесения в ЕГРН сведений о лесничестве, объектов культурного наследия на территории РД и объектах недвижимости (здания, строения, сооружения и земельные участки), составляющих казну Республики Дагестан. По данным вопросам были прослушаны доклады ответственных министерств и ведомств и одобрен план-график работ на 2020 год.

В конце совещания Минимущество Дагестана отметило, что не все ведомства представили в министерство планы-графики завершения государственной регистрации прав на недвижимое имущество Республики Дагестан, закрепленное за подведомственными учреждениями и предприятиями, а также на соответствующем праве земельные участки.

Екатерина Толстикова поручила до 5 марта представить данную информацию в Министерство земельных и имущественных отношений РД.