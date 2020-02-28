Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД

Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД.

В ходе 43-й сессии депутаты рассмотрели 20 вопросов, в том числе законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Законы Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций», «О горных территориях Республики Дагестан», «О культуре», «О ежемесячном пособии на ребенка», «О дорожном фонде Республики Дагестан» и другие.

Доклад Сергея Снегирева был посвящен реализации государственной программы РД «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан на 2015–2020 годы».

Руководитель Минкомсвязи отчитался, что из предусмотренных на реализацию программы 2 млрд 54 млн рублей около 1 млрд было направлено на оплату труда работников отрасли. Рост среднемесячной заработной платы работников государственных СМИ составил 24,1% – с 17,4 тысячи рублей в 2015 году до 21,6 тысячи в 2019 году.

Сергей Снегирев охарактеризовал общую ситуацию в медиасфере республики отметив, что Дагестан лидирует среди субъектов СКФО по числу зарегистрированных СМИ – 354 издания, из которых 278 электронных и печатных, 76 сетевых.

Государственные СМИ республики являются базой профильного журналистского образования. Так, из 40 обучающихся на профильных отделениях печатных СМИ студентов более 20-ти трудоустроено.

В числе вызовов, стоящих перед ведомством, Сергей Снегирев назвал сокращение тиражей республиканских печатных СМИ, обусловленное изменением способа медиапотребления и увеличением получения информации в электронном виде.

Одной из позитивных тенденций отрасли министр назвал отчетливую положительную динамику по выпуску книжной продукции, так реализованные тиражи республиканских книжных издательств за 2015-2018 годы увеличились на 2,7%, тогда как на рынке российских издательств фиксируется падение книгоиздания на 5,3%. В целом в области книгоиздания республика является лидером в СКФО.

По итогам выступления Сергей Снегирев ответил на вопросы депутатов Народного собрания РД.