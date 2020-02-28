Власти Дагестана сократили госдолг региона почти на 500 млн рублей в 2019 году

Государственный долг Дагестана по итогам прошлого года сократили почти на 500 млн рублей до 9,3 млрд, сообщил пресс-секретарь министерства финансов республики Эльдар Гамзатов.

По данным Минфина Дагестана, в 2018 году власти Дагестана сократили госдолг республики на 2,4 млрд рублей до 9,8 млрд рублей, а в 2017 году - на 3,5 млрд до 12,2 млрд. Тогда были погашены кредиты перед Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком, а также бюджетные кредиты федеральному бюджету.

"Размер государственного долга Республики Дагестан на 1 января 2020 года составил 9 млрд 327 млн рублей, в том числе задолженность по реструктуризированным бюджетным кредитам - более 8,8 млрд рублей и государственным гарантиям - более 517 млн рублей", - сказал Гамзатов.

По его словам, просроченная задолженность по госдолгу республики отсутствует. "В прошлом году погашены реструктуризированные в 2015 и 2017 годах бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета в объеме более 477 млн рублей, из них основной долг - 468,4 млн рублей и начисленные проценты - 9,24 млн рублей", - уточнил собеседник.