В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову

Как сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета, данная доска свидетельствует о том, что улица имени Абдулмеджидова названа в честь Героя Советского союза. Участие в мероприятии приняли общественники, школьники и местные жители. В рамках открытия глава поселка Салавутдин Абдулжамалов отметил важность данного мероприятия в деле сохранения исторической памяти. Ахмед Абдулмеджидов службу проходил в роте автоматчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота. Во второй половине марта 1944 года вошел в состав десантной группы под командованием старшего лейтенанта Константина Федоровича Ольшанского. Когда формировался десант в Николаев Абдулмеджидов упросил командира, чтобы взяли и его. Он хорошо показал себя в предыдущих боях. Его зачислили в десант, где Ахмед был вторым номером у пулеметчика Ильи Демьяненко и держал оборону с основными силами отряда в здании конторы порта. Когда взрывом мины смертельно ранило Демьяненко, разбило пулемет и осколком ранило в висок Ахмеда, он после перевязки вел огонь из автомата. Не ушел он со своего поста и после второго ранения. Погиб Ахмед 26 марта в конце дня от взрыва вражеского снаряда. Так, уроженец далекого дагестанского аула аварец Ахмед Абдулмеджидов отдал свою жизнь за освобождение украинского города Николаева. В ауле Цуриб Чародинского района Дагестана Герою Советского Союза Ахмеду Абдулмеджидову поставлен памятник. Аварская поэтесса Фазу Алиева написала о своем земляке поэму «Восемнадцатая весна».