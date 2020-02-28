Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов и Руководитель Администрации Главы и Правительства региона Владимир Иванов приняли участие в 43 сессии Народного Собрания РД шестого созыва

На сессии, которую провел первый вице-спикер регионального парламента Сайгидахмед Ахмедов, было рассмотрено более 20 вопросов.

В их числе депутаты рассмотрели законопроекты, предусматривающие внесения изменений в Законы РД «О налоге на имущество организаций», «О горных территориях Республики Дагестан», «О культуре», «О ежемесячном пособии на ребенка», «О дорожном фонде Республики Дагестан» и другие. Кроме того, во втором окончательном чтении парламентарии рассмотрели также законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в Законы РД «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан», «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях», «Об образовании в Республике Дагестан» и другие. Как пояснили разработчики документов, изменения вносятся с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. После первого чтения поступили поправки уточняющего либо редакционного характера, которые ко второму чтению были учтены. Помимо этого, депутаты рассмотрели сразу в двух чтениях проект закона, в соответствии с которым вносятся изменения в Закон РД «Об охране и использовании объектов животного мира в Республике Дагестан». В ходе 43 парламентской сессии приняли постановление «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан», а также заслушали ежегодный отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в Дагестане, который представил омбудсмен республики Джамал Алиев. В рамках «Правительственного часа» с информацией о реализации государственной программы РД «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.