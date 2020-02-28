Владимир Васильев принял участие в выездном совещании Совета Безопасности России

В совещании также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов, входящих в состав этого федерального округа, и представители федеральных министерств и ведомств.

В ходе обсуждения отмечена необходимость активизации работы антикоррупционных органов в субъектах федерации, совершенствования механизма проверочных мероприятий в отношении кандидатов на должности государственной и муниципальной службы, повышения эффективности оперативно-разыскной деятельности по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений, в том числе сопряженных с хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

Акцентируя внимание на теме борьбы с коррупцией, Николай Патрушев сообщил: «На территории округа только в прошлом году выявлено 2 тыс. 182 преступления коррупционной направленности. За преступления этой категории судами вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц. Материальный ущерб по коррупционным преступлениям составил более 2,8 млрд рублей. При этом благодаря превентивной правоохранительной работе предотвращен ущерб на сумму более 31 млрд рублей».

Заявив, что коррупция несет повышенную общественную опасность и, в частности, негативно отражается на реализации стратегических национальных приоритетов и нацпроектов, он сказал: «Взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования социальной напряженности, роста недоверия к государственным институтам».

Выступая перед собравшимися, секретарь СБ РФ призвал активнее бороться с коррупцией в СКФО, в том числе в сфере нацпроектов. Для этого, по его мнению, следует активизировать работу антикоррупционных органов в субъектах РФ. Особое внимание Николай Патрушев обратил на то, что нужно исключить всякий формализм в работе этих подразделений и повысить ответственность руководителей регионов за результаты их деятельности.

«Кроме того, прошу обратить пристальное внимание на необходимость принятия дополнительных мер по решению волнующих население социально-экономических проблем, повышению трудовой занятости и созданию рабочих мест, ликвидации задолженности по зарплате, недопущению роста цен и тарифов, повышению качества и доступности медицинского обслуживания», – обратился Патрушев к главам регионов Северного Кавказа.

Помимо прочего, рассмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на транспорте. Прежде всего, обращено внимание на своевременность устранения нарушений, выявляемых контрольно-надзорными органами в этой сфере. В рамках совещания Секретарь Совбеза отметил, что число ДТП в округе остается высоким, несмотря на то, что количество пострадавших и погибших в автоавариях в СКФО в прошлом году снизилось на 4,5% и 7% соответственно, принимаются меры по улучшению состояния дорог, развивается система мониторинга движения.

«Сложная ситуация остается в сфере перевозок легковыми такси. Работающие в этой сфере перевозчики нередко предоставляют свои услуги при отсутствии необходимых документов, с нарушением требований по перевозке пассажиров и норм безопасности», – отметил Патрушев. При этом он потребовал от глав регионов СКФО принять необходимые меры по обеспечению безопасности перевозок и наведению порядка в этой сфере. Как заявил секретарь Совбеза, обеспечение безопасности населения на транспорте является приоритетной задачей. Было отмечено, что за прошедший год в регионе была активизирована разработка соответствующих планов.

В продолжение темы он обратил внимание и на некоторое улучшение показателей по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в СКФО. «Благодаря этой работе на территории округа в прошлом году не допущено террористических посягательств на объекты транспортного комплекса», – сказал Секретарь Совбеза РФ. Тем не менее, добавил он, результаты опроса населения, проведенного в округе в прошлом году ФСО России, показали, что 46% опрошенных не чувствуют себя в полной мере защищенными от преступных посягательств на объектах транспорта. По этой причине он призвал решить задачи по оснащению вокзалов и аэропортов необходимыми средствами, укомплектованию подразделений безопасности, эффективному контролю за техническим состоянием транспортных средств.

Отдельно остановились участники совещания на вопросах, связанных с противодействием террористической и экстремистской деятельности в регионах СКФО. Касаясь основных результатов работы в этом направлении, Николай Патрушев отметил, что в 2019 году на территории округа пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации «Исламское государство». Ликвидировано 26 террористов, предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов, задержано 230 боевиков.