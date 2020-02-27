Хизри Шихсаидов принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила около 900 предложений. Об этом на встрече с членами группы сообщил Президент России Владимир Путин. Был предложен ряд новых поправок, среди них сохранение традиционных семейных ценностей. Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию упоминание о детях как о важнейшем достоянии России. На встрече было сказано о необходимости усиления понятия «социальное государство», имеющегося в нынешней Конституции. Президент страны также поддержал поправку о запрете на иностранные активы и счета для Президента, министров, сенаторов и губернаторов. Кроме того было высказано предложение, закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан. Особое внимание Президент страны обратил внимание на то, что государство должно гарантировать этнокультурное и языковое многообразие народов России. В качестве даты проведения общероссийского голосования было предложено 22 апреля. В ходе встречи ее участники высказали и другие предложения.