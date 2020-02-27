ЗАМАНА - В Махачкале прошло заседание Совета старейшин города

В Махачкале прошло заседание Совета старейшин города

Автор
27 февраля, 2020. Четверг 11:38
В Махачкале прошло заседание Совета старейшин города В Махачкале прошло заседание Совета старейшин города

В среду, 26 февраля, в актовом зале администрации г.Махачкалы прошло заседание Совета старейшин города. В его работе приняли участие председатель Президиума Совета старейшин г.Махачкалы Омар Бегов, председатель махачкалинского совета ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Заур Абасалиев, первый заместитель Главы города Мавледин Маликов, члены Совета, приглашенные гости и СМИ.

В Махачкале прошло заседание Совета старейшин города
Информация

В начале заседания, председатель Омар Бегов приветствовал участников собрания и сделал краткий доклад по итогам деятельности Совета старейшин города Махачкалы за прошедший 2019 год. Помимо этого, обсуждались направления совместной работы Совета старейшин с администрацией над существующими в городе проблемами.

Члены Совета выступили с вопросами, касающимися различных аспектов социально-экономического и культурного развития дагестанской столицы. Так, представители старшего поколения горожан обеспокоены вопросом воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, формирования у детей, подростков и молодежи духовно-нравственных качеств в соответствии с устоями и традициями дагестанского народа.

Участники заседания указали на важную роль Совета старейшин города в деле формирования здорового духовного климата в столице, в подготовке и обсуждении жизненно важных вопросов городского хозяйства и других актуальных вопросов.

Они также отметили, что до начала празднования 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, осталось совсем немного времени и для города Махачкалы как столицы Дагестана очень важно провести это очень важное и знаковое мероприятие на самом высоком уровне — уделять больше внимания ветеранам, участникам военных действий прошлых лет, проявить заботу к людям старшего поколения.

Первый Заместитель Главы Администрации города Мавледин Маликов подчеркнул, что администрация Махачкалы всегда открыта для диалога, новых идей и старается уделять максимальное внимание качественному взаимодействию между городскими властями и общественностью, и в этой работе Совету старейшин города отводится особая роль. Он поддержал выступающих и отметил, что обсуждаемые вопросы являются злободневными и требуют усиленного внимания со стороны органов муниципальной власти и общественности.

«Наша совместная работа позволит более качественно решать наболевшие вопросы жителей города Махачкалы, и поэтому ни один запрос Совета не остается без должного реагирования»,- отметил Мавледин Маликов.

В завершении заседание был обсужден и принят план деятельности Совета старейшин г.Махачкалы на 2020 год, после чего члены Президиума поблагодарили всех присутствующих за активное участие в работе заседания, пожелали всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

 

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top