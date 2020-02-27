В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!»

С 23 по 26 февраля 2020 года в Махачкале прошел форум «Думай! Действуй! Создавай!», направленный на повышение уровня знаний дагестанской молодежи в сфере социального проектирования.

В форуме приняли участие три категории молодежи: школьники, студенты вузов и ссузов и молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Форум развернулся на трех основных площадках: ДГИ, ГПК и школа Ватан. Экспертами и гостями мероприятия выступили федеральные эксперты ВКМП ФАДМ Дарья Зинковская, Елена Сафина, Александр Киндаев, а также сотрудник ФАДМ Даниил Александров.

В первые два дня форума для участников были проведены образовательные тренинги по социальному проектированию. На третий день форума участники должны были разделиться на команды и представить социально ориентированные проекты на защиту. По итогам проведенного мероприятия лучшие команды и участники были отмечены дипломами победителей.

Форум проводится в рамках реализации проекта-победителя грантового конкурса ФАДМ, Республиканской школы проектирования «Dagestan Project» при поддержке Министерства по делам молодежи, Муфтията Республики Дагестан и Центра молодежных инициатив и проектов «Прорыв».