ЗАМАНА - Молодёжь Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Стратегия развития России»

Молодёжь Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Стратегия развития России»

Автор
27 февраля, 2020. Четверг 10:31
Молодёжь Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Стратегия развития России»

Молодежный союз экономистов и финансистов РФ совместно с федеральными и региональными госорганами в 2020 году проводит Второй Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления «Стратегия развития России».

Молодёжь Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Стратегия развития России»
Информация

К участию пригашаются студенты, аспиранты, преподаватели, государственные служащие, изобретатели, молодые специалисты, ученые.

Конкурс направлен на поддержку научного творчества молодёжи, оказание моральной и материальной поддержки авторам перспективных изысканий. Он способствует воспитанию нового поколения инноваторов, управленцев, инженеров, специалистов в области развития и благоустройства родного края и России.

Цели проведения конкурса:

Привлечение государственного и общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, обеспечения стратегического и проектного управления развитием и благоустройством малой Родины, Родного края и России; организация продуктивного научно-теоретического и научно-практического взаимодействия молодежи, формирование у молодежи концептуального, стратегического и проектного опыта управления; стимулирование качественного и количественного роста научно-исследовательской и творческой деятельности студентов, аспирантов, преподавателей, государственных служащих, изобретателей, молодых специалистов, ученых, практиков и предпринимателей в развитии и благоустройстве малой Родины, Родного края и России; выявление состояния основных направлений и уровня научных изысканий молодых специалистов в области развития и стратегического и проектного управления по всем направлениям жизнедеятельности и отраслям Народного хозяйства. развитие патриотического отношения к малой Родине, Родному краю и России; формирование новых механизмов реализации и внедрения стратегических идей и проектов талантливой молодежи во благо Будущего России.

 

Срок направления конкурсных работ - до 1 марта 2020 года.

 

Адрес Оргкомитета Конкурса: 129301, г. Москва, ул. Космонавтов д.18, корп.1
Телефон для справок: 8(985) 421-88-79, 8(026) 926-88-79, 8(901)543-88-79
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Прочитано 6 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top