Молодёжь Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Стратегия развития России»

Молодежный союз экономистов и финансистов РФ совместно с федеральными и региональными госорганами в 2020 году проводит Второй Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления «Стратегия развития России».

К участию пригашаются студенты, аспиранты, преподаватели, государственные служащие, изобретатели, молодые специалисты, ученые.

Конкурс направлен на поддержку научного творчества молодёжи, оказание моральной и материальной поддержки авторам перспективных изысканий. Он способствует воспитанию нового поколения инноваторов, управленцев, инженеров, специалистов в области развития и благоустройства родного края и России.

Цели проведения конкурса:

Привлечение государственного и общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, обеспечения стратегического и проектного управления развитием и благоустройством малой Родины, Родного края и России; организация продуктивного научно-теоретического и научно-практического взаимодействия молодежи, формирование у молодежи концептуального, стратегического и проектного опыта управления; стимулирование качественного и количественного роста научно-исследовательской и творческой деятельности студентов, аспирантов, преподавателей, государственных служащих, изобретателей, молодых специалистов, ученых, практиков и предпринимателей в развитии и благоустройстве малой Родины, Родного края и России; выявление состояния основных направлений и уровня научных изысканий молодых специалистов в области развития и стратегического и проектного управления по всем направлениям жизнедеятельности и отраслям Народного хозяйства. развитие патриотического отношения к малой Родине, Родному краю и России; формирование новых механизмов реализации и внедрения стратегических идей и проектов талантливой молодежи во благо Будущего России.

Срок направления конкурсных работ - до 1 марта 2020 года.

Адрес Оргкомитета Конкурса: 129301, г. Москва, ул. Космонавтов д.18, корп.1

Телефон для справок: 8(985) 421-88-79, 8(026) 926-88-79, 8(901)543-88-79

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