В Дагестане упразднили управления социальной защиты

Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Дагестана, являвшиеся территориальными органами министерства труда и социального развития республики, преобразованы в государственные казенные учреждения. Соответствующее постановление подписано председателем регионального Правительства Артемом Здуновым.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, упразднение территориальных органов и создание на их базе казенных учреждений проводится с целью приведения штатной численности органов исполнительной власти республики в соответствие с действующими нормативами.

«В целях приведения штатной численности органов исполнительной власти Республики Дагестан в соответствие с нормативами, установленными методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, Правительство Республики Дагестан постановляет упразднить территориальные органы министерства труда и социального развития Республики Дагестан – управления социальной защиты населения в муниципальных районах и городских округах и создать на базе упраздненных территориальных органов министерства труда и социального развития Республики Дагестан государственные казенные учреждения Республики Дагестан – управления социальной защиты населения в муниципальных районах и городских округах», – отмечается в тексте постановления.

При этом указывается, что создаваемые казенные учреждения будут правопреемниками территориальных органов Минтруда Дагестана. Министерство также будет осуществлять функции и полномочия их учредителя.

«В полном объеме сохраняются основные цели деятельности территориальных органов в создаваемых государственных казенных учреждениях – управлениях социальной защиты населения; функции и полномочия учредителя осуществляет министерство труда и социального развития Республики Дагестан», – говорится в документе.

В этой связи региональному Минтруда поручено оказать содействие в трудоустройстве руководящему составу упраздняемых территориальных органов соцзащиты, а также обеспечить предоставление им положенных законом гарантий и компенсаций.

Добавим, что всего согласно постановлению Правительства РД, упраздняются 52 территориальных органа соцзащиты, соответственно, создаются столько же казенных учреждений. При этом документом устанавливается предельная штатная численность их работников в количестве 1 404 единиц.