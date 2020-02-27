В Дагестане стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»

25 февраля на двух площадках Махачкалы: в Гуманитарно-педагогическом колледже и Медицинском колледже им. Башларова, стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности».

С момента старта конкурса получено более 500 заявок. В сегодняшнем мероприятии приняли участие более 40 команд из центрального территориального округа. Подобные мероприятия пройдут в Южном, Северном и Горном территориальных округах.

В церемонии открытия полуфинала конкурса приняли участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, исполняющий обязанности ректора Дагестанского гуманитарного института Магомед Гаджидадаев, ректор Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) Гусейн Магомедов, председатель централизованной исламской религиозной организации Муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов, секретарь Махачкалинской епархии Русской православной церкви иерей Виталий Тарасов, председатель централизованной религиозной организации иудейских общин Республики Дагестан Валерий Дибияев.

Глава Миннаца РД поздравил участников с выходом в полуфинал, подчеркнул значимость проекта для духовного воспитания молодежи, и выразил надежду на расширение географии конкурса.

«Конкурс «Золотые правила нравственности» о милосердии и справедливости, о добре и чести. Великий химик Дмитрий Менделеев сказал: «Знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего». И этим многое сказано. Человек может быть свободным, если он нравственно подготовлен. Этому и посвящен конкурс. Отрадно, что в нем принимает участие огромное количество детей. Это говорит о том, что побежденных не может быть, все они – победители».

Далее Магомед Гаджидадаев подчеркнул, что любой конкурс – это приобретение новых знаний, возможность развития своих способностей. «Конкурс «Золотые правила нравственности» тем и хорош, что не просто способствует формированию вашего творческого потенциала, но и духовно, нравственно вас обогащает. В этом году конкурс посвящен самой важной дате – 75-летию со Дня Победы. Наш земляк, поэт и писатель Расул Гамзатов говорил: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Потому очень важно, какой ценой досталась нам Великая Победа, какую роль сыграли в ней дагестанцы, ценой какого неимоверного труда она ковалась», - отметил он.

Председатель Муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов рассказал о ценности нравственности в религии.

Секретарь Махачкалинской епархии, иерей Виталий Тарасов дал положительную оценку конкурсу и призвал участников вынести из него нравственную пользу.

Председатель иудейских общин Республики Дагестан Валерий Дибияев также обратился к участникам со словами приветствия и поддержки.

На данном этапе участники конкурса презентуют свои лэпбуки, которые будут оценены компетентными жюри.

Отметим, по итогам полуфиналов от каждого уровня образования в финал выйдут 3 – 4 команды по каждому территориальному округу республики.