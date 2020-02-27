ЗАМАНА - Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

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27 февраля, 2020. Четверг 09:13
Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями", в рамках которой родители старшеклассников смогут сдать экзамены вместе с детьми, пройдет 28 февраля в пяти городах Дагестана. Участие в акции примет и зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников
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"Минобрнауки Дагестана приглашает родителей одиннадцатиклассников принять участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", которая пройдет 28 февраля в пяти городах республики - Махачкале, Дербенте, Избербаше, Кизляре и Хасавюрте. Вместе с родителями ЕГЭ напишет и вице-премьер - министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в этом году для написания ЕГЭ выбран предмет "история". "Единый день сдачи ЕГЭ родителями проводится во всех регионах России. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой", - пояснил собеседник агентства.

Данная акция, по словам главы Минобрнауки Дагестана, задумана и реализуется Рособрнадзором для того, чтобы родители смогли "познакомиться с правилами и процедурой экзамена, попробовать все на себе и понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного". "Объяснить это своим детям и тем самым поддержать их. Ведь правильный психологический настрой и уверенность в своих силах имеют огромное значение при подготовке к ЕГЭ. И здесь очень важна роль семьи, родителей", - приводит пресс-служба слова Омаровой.

 

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