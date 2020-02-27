В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

Благоустройство более 250 дворов и общественных территорий планируется в Дагестане в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда". На эти цели планируется направить свыше 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В Дагестане в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустройство 145 общественных и 109 дворовых территорий во всех 52 муниципальных образованиях республики. На это планируется инвестировать чуть более 1 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время в муниципалитетах республики проводятся общественные обсуждения будущих проектов благоустройства. "В городах для выбора общественных пространств, которые будут благоустроены в текущем году, проводится открытое рейтинговое голосование", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что всего на благоустройство общественных и дворовых территорий по нацпроекту в Дагестане на 2020-2022 годы из федерального бюджета планируется направить более 2,8 млрд рублей, из республиканского - 28,5 млн рублей.

По данным Минстроя Дагестана, в 2019 году в республике в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 228 общественных и дворовых территорий, общий объем финансирования составил чуть более 1 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.