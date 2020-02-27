Проект инициирован Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, взяв во внимание многочисленные обращения граждан на плачевное состояние внутрисельских дорог. На эти цели, впервые, за счет средств транспортного налога, собираемого муниципалитетами, была выделена беспрецедентная сумма – более 770 млн рублей. На эти средства, в целом по республике, были отремонтированы 171 объект дорожной сети или 1 млн квадратных метров дорожного полотна.
Сергокалинский район примет участие в проекте «Мой Дагестан-Мои дороги»
- Автор Мадина
- 27 февраля, 2020. Четверг 08:22
В прошлом году в Сергокалинском районе был реализован приоритетный проект «Мой Дагестан-Мои дороги».
В Сергокалинском районе, в рамках этого проекта, был произведен капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования на 11 улицах населенных пунктов Нижнемулебкинского и Миглакасимахинского сельских поселений и 3 улицах селения Кансираги, на сумму 5,2 млн рублей.
Как сообщил Глава Сергокалинского района Магомед Омаров, в этом году муниципалитет также планирует реализовать данный проект на своей территории. Запланирован ремонт внутрисельских улиц таких населенных пунктов, как Кичигамри, Балтамахи, Маммаул и Новомугри, на сумму более 15 млн рублей. Эти средства будут выделены по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД, предполагается также софинансирование со стороны муниципалитета в размере 1% от общей суммы. Реализация данного проекта в Сергокалинском районе находится на этапе экспертизы проектно-сметной документации.
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