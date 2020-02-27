В Сергокалинском районе, в рамках этого проекта, был произведен капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования на 11 улицах населенных пунктов Нижнемулебкинского и Миглакасимахинского сельских поселений и 3 улицах селения Кансираги, на сумму 5,2 млн рублей.

Как сообщил Глава Сергокалинского района Магомед Омаров, в этом году муниципалитет также планирует реализовать данный проект на своей территории. Запланирован ремонт внутрисельских улиц таких населенных пунктов, как Кичигамри, Балтамахи, Маммаул и Новомугри, на сумму более 15 млн рублей. Эти средства будут выделены по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД, предполагается также софинансирование со стороны муниципалитета в размере 1% от общей суммы. Реализация данного проекта в Сергокалинском районе находится на этапе экспертизы проектно-сметной документации.