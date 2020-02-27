Под руководством заместителя Председателя Правительства РД – министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой прошло совещание по вопросу развития юнармейского движения в Дагестане.



С основным докладом по теме выступил заместитель директора по воспитательной работе ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» Джавидин Джамиев, который, прежде всего, обозначил проблемы учёта юнармейцев, укомплектования детей формой и удостоверениями юнармейца.

В свою очередь Уммупазиль Омарова поинтересовалась, что входит в план работы движения, и выяснилось, что общего плана на сегодняшний день не существует.

«Движение юнармейцев - очень важное и серьёзное. Это не просто разовые акции, когда мы привлекаем на какие-то парадные мероприятия ребят и девчат в форме. И понимание этого должно быть доведено до всех наших муниципалитетов, где необходимо наладить системную работу по патриотическому воспитанию молодежи», - подчеркнула Омарова.

В этой связи по результатам обсуждения был принят ряд решений, в том числе в части актуализации состава штаба движения, определения в образовательных организациях ответственных лиц за координацию этой деятельности. Также участники совещания пришли к мнению о необходимости вынесения на обсуждение профильных министерств и ведомств имеющийся план мероприятий по развитию юнармейского движения, после чего представить его в Правительство РД.

В рамках совещания заместитель командира войсковой части 87852 по военно-политической работе Каспийской флотилии Николай Гончаров заявил о готовности к тесному сотрудничеству в плане развития юнармейского движения, в том числе организовывая для ребят на базе войсковой части ознакомительные экскурсии и предоставляя возможность каждому юнармейцу лично прикоснуться к военной службе, увидеть своими глазами образцы военной техники, стрелкового оружия, ознакомиться с армейским бытом.

В тесной связи с обсуждаемым вопросом было обговорено и открытие в ближайшее время центра довоенной подготовки "Авангард" на базе сельскохозяйственного колледжа имени Ш.И. Шихсаидова в Буйнакске.

На совещании также выступил председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Магарам Алиджанов. Он отметил, что в последние годы появилось много различных молодёжных организаций патриотического характера.

«Это нас, ветеранов, радует, так как гражданское и военно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное и трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из главных задач. В этой связи мы тесно сотрудничаем с республиканским центром образования, Минмолодежью РД, ДОСААФ РД, принимаем активное участие в патриотических мероприятиях, проводимых в городах и районах республики. Юнармия - это относительно новая, но при этом очень нужная организация», - уверен Магарам Алиджанов.

В заключение мероприятия Уммупазиль Омарова напомнила коллегам, что времени на раскачку нет, и надо в кратчайшие сроки активизировать работу, проводимую с движением Юнармия.

«Необходимо уже сейчас начинать работу с детьми на местах. Мы же со своей стороны обеспечим юнармейцев всей необходимой символикой движения», - заключила вице-премьер.