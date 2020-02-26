По сделанным фото можно сказать о том, что запечатленное прототипное авто с формулой колес 4×4 получило от создателей короткую и завышенную форму кузова, имеет подросший дорожный просвет, односкатную ошиновку, задний мост повышенной грузоподъемности с усовершенствованной рамой. В подкапотном пространстве автомобиля трудится двухлитровый турбированный дизельный агрегат от концерна Volkswagen серии EA189, способный генерировать 136 «лошадей» и 340 Нм крутящего момента. Совместно с ним работает шестидиапозонная «механика» с тросиковым приводом.
«ГАЗели NN» для массовой реализации, помимо немецкого турбированного дизельного агрегата наделены еще двумя моторами на выбор. Это бензиновый УМЗ Evotech и турбированный дизельный мотор из КНР Huadong (Cummins).
Новинка выделяется переосмысленной передней частью с рельефным капотом, другими крыльями, решеткой радиатора, подросшим в размерах бампером и линзованными габаритными передними фарами. В интерьере запечатленного прототипного авто имеется новое рулевое колесо, «приборка» и информационно-развлекательный комплекс с экраном на 9 дюймов, а также комфортабельное кресло для водителя с возможностью регулирования в 20-ти режимах, климатическая установка, восемь USB-портов и ряд полезных отсеков для мелочи. Массовая сборка «ГАЗели NN» стартует ближе к концу этого года, а до дилерских центров серийные автомобили доедут в следующем году. Ценники на сегодняшний день еще не озвучивались. Вполне возможно, что новая «ГАЗель» продаваться где-то на сто тысяч рублей дороже актуальной версии.