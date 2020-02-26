На дорогах РФ впервые увидели новую «ГАЗель»

Обновленная «ГАЗель NN», массовая сборка которой еще не стартовала, впервые проехала по дорогам общего пользования, что не осталось не замеченным. Изображения ходового прототипа фургона для перевозки грузов, выведенного на тестовые заезды в Нижнем Новгороде, обнародовали на портале Gazelleclub.ru.

По сделанным фото можно сказать о том, что запечатленное прототипное авто с формулой колес 4×4 получило от создателей короткую и завышенную форму кузова, имеет подросший дорожный просвет, односкатную ошиновку, задний мост повышенной грузоподъемности с усовершенствованной рамой. В подкапотном пространстве автомобиля трудится двухлитровый турбированный дизельный агрегат от концерна Volkswagen серии EA189, способный генерировать 136 «лошадей» и 340 Нм крутящего момента. Совместно с ним работает шестидиапозонная «механика» с тросиковым приводом.

«ГАЗели NN» для массовой реализации, помимо немецкого турбированного дизельного агрегата наделены еще двумя моторами на выбор. Это бензиновый УМЗ Evotech и турбированный дизельный мотор из КНР Huadong (Cummins).

Новинка выделяется переосмысленной передней частью с рельефным капотом, другими крыльями, решеткой радиатора, подросшим в размерах бампером и линзованными габаритными передними фарами. В интерьере запечатленного прототипного авто имеется новое рулевое колесо, «приборка» и информационно-развлекательный комплекс с экраном на 9 дюймов, а также комфортабельное кресло для водителя с возможностью регулирования в 20-ти режимах, климатическая установка, восемь USB-портов и ряд полезных отсеков для мелочи. Массовая сборка «ГАЗели NN» стартует ближе к концу этого года, а до дилерских центров серийные автомобили доедут в следующем году. Ценники на сегодняшний день еще не озвучивались. Вполне возможно, что новая «ГАЗель» продаваться где-то на сто тысяч рублей дороже актуальной версии.