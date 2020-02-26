ЗАМАНА - В Дагестане сертификаты на жильё получат 38 семей

В Дагестане сертификаты на жильё получат 38 семей

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26 февраля, 2020. Среда 13:23
В Дагестане сертификаты на жильё получат 38 семей

Государственные сертификаты на жилье в текущем году в Дагестане получат 38 семей, что на четверть больше по сравнению с 2019 годом. На эти цели в регионе планируется направить свыше 110 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

В Дагестане сертификаты на жильё получат 38 семей
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"В этом году Республика Дагестан по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" получит 38 жилищных сертификатов. Общая сумма субсидий на эти цели составит более 110 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в рамках данной госпрограммы жильем будут обеспечены две категории граждан. "Для вынужденных переселенцев предназначено 37 сертификатов, для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - один сертификат", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что график выпуска и распределения в 2020 году жилищных сертификатов в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" утвержден распоряжением правительства страны.

 

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