По его словам, заявки на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" могут подать люди, которые "хотят пойти на выборы в Госдуму, хотят работать в региональных законодательных собраниях или местных органах власти, которые хотят стать членами Совета Федерации".

Обучение участников

Кириенко рассказал, что для победителей конкурса будет создана программа обучения. Это будет специальный поток, в который будет набрано 70-80 человек, где обучение будет проходить по типу подготовки высшего управленческого резерва ВШГУ, но с отличиями, которые связаны со спецификой работы в органах законодательной власти.

Первый замглавы администрации президента добавил, что на этом потоке будет работать 12 наставников, которые выберут себе группы по шесть-восемь человек. "Это немножко похоже на то, как проходит работа в творческих вузах, когда опытный наставник набирает себе курс, который ведет", - уточнил Кириенко, отметив, что среди наставников есть представители всех парламентских партий.

Этот проект, по его мнению, поможет в поиске лидеров в сфере политики, а исход голосования будет зависеть только от избирателей.

Этапы конкурса

Генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров уточнил, что регистрация для участия в конкурсе будет проходить с 25 февраля по 16 марта (до 18:00 мск). Подать заявку можно будет только через сайт госуслуг, "чтобы не было ботов и двойных регистраций". После регистрации начнется дистанционный этап, который пройдет в марте-апреле. За ним последуют очные полуфиналы. Финал запланирован на май, а затем пройдет обучение для победителей, добавил Комиссаров.

"Этот конкурс не является инкубатором для депутатов", - подчеркнул, в свою очередь, член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Он добавил, что конкурс предназначен для людей, которые могут попытаться проявить свои возможности, свой потенциал в сфере политики. Гусман также подчеркнул, что конкурс никак не связан с политическим интересами каких-либо партий.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.