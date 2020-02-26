ЗАМАНА - В России запустили конкурс "Лидеры России. Политика"

В России запустили конкурс "Лидеры России. Политика"

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26 февраля, 2020. Среда 10:39
В России запустили конкурс &quot;Лидеры России. Политика&quot;

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса "Лидеры России. Политика".

В России запустили конкурс "Лидеры России. Политика"
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"Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью", - сказал Кириенко.

Он добавил, что заявки для участия в конкурсе можно будет подавать с сегодняшнего дня. В проекте смогут участвовать граждане от 21 года до 55 лет. Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления "Сенеж".

Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти. "Но с точки зрения государства, с точки зрения задач развития уровень квалификации людей, которые занимаются законодательной деятельностью и работают в представительных органах власти, не менее важен", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, заявки на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" могут подать люди, которые "хотят пойти на выборы в Госдуму, хотят работать в региональных законодательных собраниях или местных органах власти, которые хотят стать членами Совета Федерации".

Обучение участников

Кириенко рассказал, что для победителей конкурса будет создана программа обучения. Это будет специальный поток, в который будет набрано 70-80 человек, где обучение будет проходить по типу подготовки высшего управленческого резерва ВШГУ, но с отличиями, которые связаны со спецификой работы в органах законодательной власти.

Первый замглавы администрации президента добавил, что на этом потоке будет работать 12 наставников, которые выберут себе группы по шесть-восемь человек. "Это немножко похоже на то, как проходит работа в творческих вузах, когда опытный наставник набирает себе курс, который ведет", - уточнил Кириенко, отметив, что среди наставников есть представители всех парламентских партий.

Этот проект, по его мнению, поможет в поиске лидеров в сфере политики, а исход голосования будет зависеть только от избирателей.

Этапы конкурса

Генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров уточнил, что регистрация для участия в конкурсе будет проходить с 25 февраля по 16 марта (до 18:00 мск). Подать заявку можно будет только через сайт госуслуг, "чтобы не было ботов и двойных регистраций". После регистрации начнется дистанционный этап, который пройдет в марте-апреле. За ним последуют очные полуфиналы. Финал запланирован на май, а затем пройдет обучение для победителей, добавил Комиссаров.

"Этот конкурс не является инкубатором для депутатов", - подчеркнул, в свою очередь, член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Он добавил, что конкурс предназначен для людей, которые могут попытаться проявить свои возможности, свой потенциал в сфере политики. Гусман также подчеркнул, что конкурс никак не связан с политическим интересами каких-либо партий.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

 
 

 

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