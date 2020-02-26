ЗАМАНА - 11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.

11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.

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26 февраля, 2020. Среда 09:55
11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.

21 февраля на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов были выявлены победители первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году.

11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.
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 Как сообщается на официальном сайте Фонда президентских грантов, в текущем году на конкурс поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

Главной новацией конкурса стало то, что впервые в истории президентских грантов победившие НКО получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года – их проекты могут стартовать с 1 марта. Также в этом году увеличилось количество победителей из регионов – в этом конкурсе 1 804 таких организации (89,4%), в том числе 569 – из небольших городов и сельской местности. 

Грантовую поддержку на общую сумму 15 млн 742 тыс 517 рублей получат и 11 проектов из республики Дагестан. В текущем году  в Дагестане будут реализованы по два проекта по направлениям:

"Поддержка проектов в области культуры и искусства" - Фестиваль народных промыслов и этнической культуры «Мозаика» (292 560 руб.) и Международный арт-симпозиум "Каньон" (2 717 940,00 руб.);

"Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" - Равные права - разные возможности (499 650,00 руб.) и Школа жизни(2 456 352,00 руб.);

"Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» - проекты "Дорога в жизнь: профессиональное самоопределение сельской молодежи"(1 283 577,00 руб.) и "Экоферма: путь в профессию" (463 574,00  руб.);

"Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - проекты "Доступный пляж" (955 367,00 руб.) и "Центр возможностей" (1 957 710,00 руб.).

По одному проекту-победителю в направлениях:

 «Сохранение исторической памяти» - проект "Школа актива патриотических организаций «Патриот»" (2 633 841,00 руб.);

"Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" - проект "Открой мир" (474 136,00 руб.);

"Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия" - мультсериал «Отважный джигит» (1 998 810,00 руб.).

 

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