21 февраля на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов были выявлены победители первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году.

Как сообщается на официальном сайте Фонда президентских грантов, в текущем году на конкурс поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

Главной новацией конкурса стало то, что впервые в истории президентских грантов победившие НКО получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года – их проекты могут стартовать с 1 марта. Также в этом году увеличилось количество победителей из регионов – в этом конкурсе 1 804 таких организации (89,4%), в том числе 569 – из небольших городов и сельской местности.

Грантовую поддержку на общую сумму 15 млн 742 тыс 517 рублей получат и 11 проектов из республики Дагестан. В текущем году в Дагестане будут реализованы по два проекта по направлениям:

"Поддержка проектов в области культуры и искусства" - Фестиваль народных промыслов и этнической культуры «Мозаика» (292 560 руб.) и Международный арт-симпозиум "Каньон" (2 717 940,00 руб.);

"Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" - Равные права - разные возможности (499 650,00 руб.) и Школа жизни(2 456 352,00 руб.);

"Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» - проекты "Дорога в жизнь: профессиональное самоопределение сельской молодежи"(1 283 577,00 руб.) и "Экоферма: путь в профессию" (463 574,00 руб.);

"Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - проекты "Доступный пляж" (955 367,00 руб.) и "Центр возможностей" (1 957 710,00 руб.).

По одному проекту-победителю в направлениях:

«Сохранение исторической памяти» - проект "Школа актива патриотических организаций «Патриот»" (2 633 841,00 руб.);

"Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" - проект "Открой мир" (474 136,00 руб.);

"Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия" - мультсериал «Отважный джигит» (1 998 810,00 руб.).