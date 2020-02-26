В Республиканский диагностический центр поступило дорогостоящее оборудование

Отделение рентгенологии Республиканского диагностического центра получило современный магнитно-резонансный томограф с возможностью обследования пациентом с весом до 200 кг, 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф и цифровой флюорограф. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

В настоящее время новое оборудование работает в тестовом режиме, после прохождения медперсоналом специального обучения, на дорогостоящих аппаратах будут проводиться обследования в трехсменном режиме.

В республиканском Минздраве рассчитывают, что использование новых аппаратов позволит сделать высокотехнологичные медицинские услуги более доступными для населения, а также повысит эффективность сложных диагностических исследований.

«Проводить исследования на новом оборудовании пациенты могут бесплатно, по направлению лечащего врача», – цитируют в пресс-службе Минздрава министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиирагимова.

В ведомстве также отметили, что ежегодно через Республиканский диагностический центр проходят более 200 тысяч человек. Внедрение принципов бережливости, в том числе внедрение электронной регистратуры, позволило сократить время ожидания в очередях с нескольких часов до 48 минут, а для предварительно записавшихся пациентов – до 6-7 минут.