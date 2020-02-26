Госжилинспекция и газовая компания провели рейд в общежитиях Махачкалы

Госжилинспекция Дагестана совместно с АО «Газпром газораспределение Махачкала» провели рейд в общежитиях №13 и 13 «а», расположенных в Махачкале по улице Энгельса (А. Исмаилова).

Участие в мероприятии приняли руководитель Госжилинспекции Дагестана Али Джабраилов, замруководителя Инспекции Магомед Шапиев, начальники отделов Магомед Махмудов и Рафаэль Абдулаев, сотрудники надзорного ведомства, специалисты газовой компании и представитель ООО «УК Порядок», под управлением которого находятся общежития.

Отметим, что надзорное мероприятие было проведено в целях обеспечения безопасности населения при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). Первым объектом, который посетили инспекторы и газовики, стало четырёхэтажное общежитие №13. Во время обхода выяснилось, что больше половины жителей здесь снимают квартиры. К тому же, под пятый этаж перестроена мансарда. Жильцы самовольно подключились к газоснабжению и используют его с грубыми нарушениями правил безопасности. К примеру, семья, проживающая в одной из квартир на пятом этаже, пользуется газом без вытяжки. Сотрудники АО «Газпром газораспределение Махачкала» взяли на контроль ситуацию с пятым этажом: с жильцами будут заключены договора на ВДГО и ВКГО, и согласно договору, будет производиться техническое обслуживание газового оборудования, которым они пользуются. Кроме того, жители будут, как и положено, платить за коммунальную услугу. Сейчас они оплату за газоснабжение не производят.

Нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования были выявлены в квартирах на всех этажах. Газовики провели разъяснительную беседу с жильцами и объяснили им, какие меры необходимо предпринять.

Отдельно руководство и сотрудники Госжилинспекции Дагестана провели технический осмотр пятиэтажного дома. И также на всех этажах дома были выявлены нарушения. К примеру, у входа в подъезд общежития отсутствует дверь, провисают электрические провода и интернет-кабели, в подвале накопился мусор, на втором этаже отсутствует искусственное освещение, на третьем этаже оголены провода и нет ламп освещения, на четвёртом этаже в неудовлетворительном состоянии находится электрощит, люк на чердачное помещение не закрыт на замок. Управляющей компании будут выданы предписания для устранения всех нарушений с указанием сроков. После проведения необходимых работ Инспекция проведёт повторную проверку.

В общежитии № 13 «а» специалисты АО «Газпром газораспределение Махачкала» проверили исправность газовых приборов, используемых жильцами. Выяснилось, что в нарушение требований безопасности они допустили подключение к газопроводу резиновыми шлангами.

Газовики напомнили потребителям, что утверждённые законом правила безопасного использования газа определяют порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования (техническое обслуживание ВКГО/ВДГО).