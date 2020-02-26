В Табасаранском районе ко Дню Великой Победы запущен календарь обратного отсчёта
- Автор Мадина
- 26 февраля, 2020. Среда 08:35
В Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в ВОВ Многофункциональный молодёжный центр Табасаранского района запустил проект «Календарь обратного отсчета — 75 дней до Дня Победы».
Как подчеркнул директор ММЦ Рамис Рамазанов, проект призван воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свою героическую историю, за великий народ, который отразил притязания фашистов и одержал Великую Победу. Проект стартовал за 75 дней до Дня Победы. Календарь будет вести отсчёт до 9 мая 2020 года, описывая ключевые события Великой Отечественной с февраля по май 1945 года.
Право запустить проект доверено одному из двух участников ВОВ, оставшихся в живых на сегодняшний день в Табасаранском районе- Гасану Раджабову.
Гасан Раджабов – житель селения Халаг Табасаранского района. В 1942 году был призван на фронт, воевал на Северном Кавказе. Во время боевых действий получил ранение, после полугодового лечения в Тбилисском госпитале вернулся в своё село. Трудовая жизнь Гасана Раджабова была разнообразной. Он проработал в бухгалтерии колхоза, был секретарем сельского Совета. Но самый длительный стаж- это работа в должности директора ковровой фабрики. Сейчас живёт с семьей младшего сына. Главная мечта участника ВОВ: дожить до юбилейного 75-го Парада Победы
Последнее от Мадина
- Республиканский диагностический центр получил дорогостоящее медицинское оборудование
- В Табасаранском районе ко Дню Победы запущен календарь обратного отсчета
- В Дагестане завершился чемпионат по ледолазанию
- В Дагестане завершился чемпионат по ледолазанию
- Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России