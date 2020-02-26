Как подчеркнул директор ММЦ Рамис Рамазанов, проект призван воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свою героическую историю, за великий народ, который отразил притязания фашистов и одержал Великую Победу. Проект стартовал за 75 дней до Дня Победы. Календарь будет вести отсчёт до 9 мая 2020 года, описывая ключевые события Великой Отечественной с февраля по май 1945 года.

Право запустить проект доверено одному из двух участников ВОВ, оставшихся в живых на сегодняшний день в Табасаранском районе- Гасану Раджабову.

Гасан Раджабов – житель селения Халаг Табасаранского района. В 1942 году был призван на фронт, воевал на Северном Кавказе. Во время боевых действий получил ранение, после полугодового лечения в Тбилисском госпитале вернулся в своё село. Трудовая жизнь Гасана Раджабова была разнообразной. Он проработал в бухгалтерии колхоза, был секретарем сельского Совета. Но самый длительный стаж- это работа в должности директора ковровой фабрики. Сейчас живёт с семьей младшего сына. Главная мечта участника ВОВ: дожить до юбилейного 75-го Парада Победы