ЗАМАНА - В Дагестане завершился чемпионат по ледолазанию

В Дагестане завершился чемпионат по ледолазанию

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26 февраля, 2020. Среда 08:30
В Дагестане завершился чемпионат по ледолазанию

85 спортсменов из разных уголков России приняли участие в Открытом Чемпионате Дагестана по ледолазанию, сообщили в Минтуризме РД.

В Дагестане завершился чемпионат по ледолазанию
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Мероприятие проходило в течение трех дней на водопадах «Матлас» в Хунзахском районе. 23 команды соревновались по двум направлениям: лазание на скорость и лазание на трудность. Высота замерзших водопадов достигала 30 метров. Многие спортсмены принимают участие не в первый раз. Также на чемпионат съехались туристы в роли зрителей. Как отмечают организаторы, интерес к мероприятию ежегодно растет.

В результате соревнований победителем стала команда «Горизонт-1». Второе и третье места разделили команды «Росгвардия-1» и «Росгвардия-2». Также определился победитель в личном зачете – представитель команды «Дагестанский ПСО» Асхаб Алиев, второе место занял Евгений Херасков (команда «Эльбрус») третье – Салим Хасинов (команда «Горизонт-1»). Триумфаторов чемпионата наградили памятными подарками от Минтуризма и Администрации Хунзахского района.

Отметим, чемпионат был посвящен 75-й годовщине Победы в ВОВ. Организаторами выступили республиканский Минтуризм, Туристический информационный центр «Дагестан», МО «Хунзахский район», ДПСО МЧС России и Федерация спортивного туризма Республики Дагестан.

 

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